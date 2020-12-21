Doğum sancısı tarih oluyor - Son Dakika

Doğum sancısı tarih oluyor

21.12.2020 11:07
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Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu, "Mobil ağrısız doğum" yöntemi ile sancısız doğumun mümkün olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu, "Mobil ağrısız doğum" yöntemi ile sancısız doğumun mümkün olduğunu söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu, ayaklarda uyuşukluk veya ağırlık hissi olmaksızın doğum sancısını yok etmenin mümkün olduğunu belirterek "Diğer bir ifadeyle 'Mobil ağrısız doğum' mümkündür. Uygulamadan sonra yürüyebilirsiniz. Epidural analjezi sizi sersemletmez, hasta hissettirmez, ayrıca bağırsak hareketlerini durdurmaz, gaz çıkarımını engellemez. Hem psikolojik rahatlama, hem de kas spazmının çözülmesiyle normal doğum şansınızı artırır. Doğum stresinizin çoğunu giderir, kaslarda gevşeme ve rahatlama sağlar. Sancıları ağrı olarak değil, basınç ve kasılma olarak hissedersiniz. Çıkım esnasında kasılmalara eşzamanlı ıkınarak doğuma katılabilir, doğumunuzu çabuklaştırabilirsiniz. Doğum sonrası yorgun, bitkin olmadığınız için bebeğinizi çok daha çabuk kucağınıza alır, hemen besleyebilirsiniz" dedi.

Doğumun yaşam boyu görülebilecek en ağrılı durumlardan birisi olduğunu vurgulayan Salihoğlu, "Doğum sancısı annenin gereksiz yere acı çekmesine ve fizyolojik stres oluşturmasının yanında annenin yorgun düşmesine de neden olur. O yüzden son yıllarda doğum ve çıkım için belden uyuşturmalı ağrı kesici tekniklerinin kullanımı çok yaygınlaşmıştır" şeklinde konuştu.

'AĞRISIZ DOĞUM NASIL UYGULANIR'

Bel bölgesindeki duramater zarı etrafına ağrı kesici ilaçların enjeksiyonu ile gerçekleştirilebileceğini belirten Salihoğlu, "Anne adayı baskıyı, dokunmayı hisseder, hatta kalkıp yürüyebilir ama ağrıyı hissetmez. Normal doğum için gerekli olan doğum sancısı, kasılmalar vardır ama rahatsız etmez. İşlem üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada annenin sırtında uygulama yapılacak bölge, antiseptik bir sıvı ile silinir ve steril örtüyle örtülür. Bu enfeksiyonu önlemek içindir. İkinci aşamada cilt ve cilt altı çok ince bir iğne ile uyuşturulur. Üçüncü aşamada ise epidural sahaya ucu künt bir iğne yardımıyla kateter yerleştirilir ve ilaç verilir. Özellikle bu aşamada annenin birkaç dakika kıpırdamadan durması çok önemlidir. Kateter yumuşak bir maddeden yapılmış, incecik bir sondacıktır. İlk yapılan ilacın etkisi geçince ilave ilaç yapılabilmesi için yerleştirilir. Kateterin dışarıda kalan kısmı alerji yapmayan özel flasterle omuza kadar yapıştırılır. Buradan ihtiyaç duyuldukça ara ara ilaç verilebildiği gibi önceden programlanmış otomatik pompalarla sürekli belirli doz ilaçta verilebilir. Anne adayı ihtiyaç hissettiğinde bu pompaya bağlı bir düğmeye basarak kendiye ek doz yapabilir. Buna Hasta Kontrollü Analjezi (PCA) denir. Bu kateter, doğumdan sonra annenin ağrısı kalmayınca hiç can yanmadan kolayca çıkarılır. Epidural anestezinin normal doğumda uygulanmasındaki amaç sadece ağrıyı gidermek olduğundan, epidural aralığa sezaryen ameliyatlarına göre daha az dozlarda lokal anestezik ile birlikte güçlü ağrı kesiciler de verilir. Bu sayede motor kayıp olmayacağından anne adayı ağrı duymadığı halde dokunmaları hissedebilir ve bacaklarını oynatabilir" diye konuştu.

Salihoğlu, kanama bozukluğu olanlarda uygulama bölgesinde enfeksiyon veya yanık varlığında, pıhtılaşmayı önleyici tedavi alanlarda anne adayının uygulamaya onay vermemesi durumlarında ağrısız doğumun uygulanamayacağını söyledi.

(Demet Karakuş/İHA)

Kadın, Doğum, Sivas, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğum sancısı tarih oluyor - Son Dakika


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