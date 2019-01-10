Son Dakika Haberleri: Doğum Sancısı Tutan Kadın Askeri Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi

Doğum Sancısı Tutan Kadın Askeri Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi

34 dakika önce

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kalecik köyünde doğum sancısı tutan kadın için karla mücadele ve 112 ekipleri seferber oldu.

Doğum Sancısı Tutan Kadın Askeri Helikopterle Hastaneye Yetiştirildi, System.String[]
ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kalecik köyünde doğum sancısı tutan kadın için karla mücadele ve 112 ekipleri seferber oldu. Hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Tercan ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Kalecik Köyü'nde yaşayan yaşındaki Dilek Şahin'in doğum sancısı başlayınca köy yolunun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle durum 112 ekiplerine bildirildi. Özel idare ekipleri ve 112 paletli ambulansı ile yola çıkan ekipler, yer yer 2 metreye ulaşan karın içerisinde 5 saat süren çabanın ardından köye ulaştı. Hamile kadının sancılarının artması üzerine bölgeye askeri helikopter çağırıldı. Fırtınalı havada gece saatlerinde köye ulaşan askeri helikopter köyün girişine indi. Şahin ve yakınları helikopterle Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'ne götürüldü.

Dilek Şahin'in hastanede dün gece saatlerinde sağlıklı 1 erkek çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi. - Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

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