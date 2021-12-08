Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi - Son Dakika

New York'ta kimliği belirlenemeyen bir kadın ile kocası, pazartesi günü saat 16.00'da Tesla araçlarındaydı. Kadının doğum sancısı ve suyunun geldiğini gören adam hastaneye yetişemeyeceğini anlayınca 911'i arayıp yetkililerde yardım talep etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Olay yerine gelen ekipler, sancısı artan kadına Tesla'nın içinde doğum yaptırdılar. Duygusal anların yaşandığı olayda sağlıklı olan anne ve bebeği kontrollerin yapılması için ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.