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Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi - Son Dakika

Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi

08.12.2021 17:14
Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi

ABD'de yaşanan olayda hamile bir kadın, doğum sancısı tutunca, bebeğini Tesla arabanın içinde dünyaya getirdi. Olay yerine gelen ekipler sağlıklı doğan bebek ile anneyi kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk etti.

New York'ta kimliği belirlenemeyen bir kadın ile kocası, pazartesi günü saat 16.00'da Tesla araçlarındaydı. Kadının doğum sancısı ve suyunun geldiğini gören adam hastaneye yetişemeyeceğini anlayınca 911'i arayıp yetkililerde yardım talep etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Olay yerine gelen ekipler, sancısı artan kadına Tesla'nın içinde doğum yaptırdılar. Duygusal anların yaşandığı olayda sağlıklı olan anne ve bebeği kontrollerin yapılması için ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi

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Son Dakika Yaşam Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi - Son Dakika


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