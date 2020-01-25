Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket - Son Dakika

Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket

6 saat önce

Mersin'de, gittikleri doğum vakasında ters doğumla dünyaya geldiği sırada kalbi duran bebeği, uzun uğraşlar sonucu yeniden hayata döndüren 112 Acil Servis ekibine, Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesince plaket verildi.

Doğum sırasında kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket, System.String[]

Mersin'de, gittikleri doğum vakasında ters doğumla dünyaya geldiği sırada kalbi duran bebeği, uzun uğraşlar sonucu yeniden hayata döndüren 112 Acil Servis ekibine, Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesince plaket verildi.


Merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından, gösterdikleri çaba ile büyük taktir toplayan acil tıp teknisyeni Tuğba Yıldızçınar ve paramedik Yavuz Selim Turan ile ambulans şoförü Muhammet Özen, Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesince plaketle ödüllendirildi.


MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek'in de katıldığı törende konuşan Şube Başkanı Ayhan Güngör, 112 Acil Servis ekibini kutlayarak, gösterdikleri üstün çabadan dolayı tebrik etti. Sağlık ekibine plaketleri, milletvekilleri ve Şube Başkanı Güngör tarafından verildi.


7 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, doğum ihbarına giden 112 Acil Servis ekipleri, ters doğumla dünyaya geldiği sırada kalbi duran bebeği, uzun uğraşlar sonucu yeniden hayata döndürmüş, dakikalar süren yoğun çabalar sonucu kalbi yeniden atmaya başlayan bebeğin ağlama sesini duyan anne ve babasıyla birlikte, sağlık görevlileri de gözyaşlarına boğulmuştu. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
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