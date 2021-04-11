Doğumunu yaptırdığı kuzuyu pazar çantası ile hastaneye getirdi - Son Dakika

Doğumunu yaptırdığı kuzuyu pazar çantası ile hastaneye getirdi

AYDIN - Aydın'da besicilik yapan Halime Karabulut kuzularından birinin bacağı doğum esnasında sakatlandı. Pazar çantasına koyduğu kuzusunu evinden kilometrelerce ötedeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getiren Karabulut, minik kuzu için şifa aradı.

Efeler ilçesine bağlı kırsal Böcek Mahallesi'nde yaşayan Halime Karabulut'un geçtiğimiz günlerde koyunu doğum yaptı. Doğum sonrasında kuzulardan biri ayağa kalkmakta güçlük çekti. Durumu fark eden Karabulut kuzusunu pazar sepetine koyarak veterinerin yolunu tuttu. Kilometrelerce uzaklıkta bulunan evinden ADÜ Veteriner Fakültesi'ne 2 toplu taşıma aracı değiştirerek gelen Karabulut, kuzusunu muayene ettirdi. Kuzuyu muayene eden veterinerler kuzunun tedavisine başladı. Kuzusu için endişe eden Karabulut ise muayenenin ardından veterinerlere teşekkür ederek oğlu ile evinin yolunu tuttu.

"Masum bakışlarına kıyamadım"

Kuzusunun masum bakışlarının kendisini etkilediğini belirten Halime Karabulut, "Kuzumuz doğduktan sonra yaşadığı sorun nedeniyle yürüyemedi. Kardeşi annesini emerken bu ememiyor, biz yardımcı oluyoruz. Yürüyemeyip yere yattığında yüzümüze masum masum bakıyor. Onun bakışları bize sanki 'bana yardım edin' der gibi geliyor. Biz de kıyamadık ve veterinere getirdik. Bizim gibi onların da canı var. Asla hastalanmalarını istemem, dayanamam onlara. Evimiz şehre uzak. Kuzumuzu buraya getirmemize yardımcı olacak kimsemiz de yok. Ben de pazar çantasının içine koyarak oğlumla birlikte yola çıktım. Önce mahallemden merkeze, merkezden de buraya gelmek için 2 toplu taşıma değiştirdim. Kuzu daha 1-2 günlük olduğu için araçların içinde sıcakla birlikte uyudu. Fazla zorluk çekmedim. Onun için her şeye değer" dedi.

Doğum sırasında kuzunun doğumda zorlandığını belirten Karabulut, "Doğum sırasında koyunumuz kuzularını doğurmakta zorlandı. Biz de doğumunu kolaylaştırmak için yardımcı olduk. Buradaki veterinerler o sırada oluşan bir hasar olabileceğini söylediler. Sağ olsunlar çok da güzel ilgilendiler kuzumuzla. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşacak, diğer kardeşi gibi annesinin etrafında koşup oynayarak büyüyecek" diye konuştu.