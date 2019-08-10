Son Dakika Haberleri: Doğum sonrası anneye iki ünite yanlış kan verildiği iddiası
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Doğum sonrası anneye iki ünite yanlış kan verildiği iddiası

15 dakika önce

Antalya'da 18 gün önce özel hastanede doğum yapan kadına, iki ünite yanlış kan verildiği iddia edildi.

Antalya'da 18 gün önce özel hastanede doğum yapan kadına, iki ünite yanlış kan verildiği iddia edildi.
Polat Ayanoğlu, yaptığı açıklamada, eşi Ayşe Ayanoğlu'nun 23 Temmuz'da özel hastanede sezaryenle kızları İnci'yi dünyaya getirdiğini belirtti.
Ayanoğlu, ameliyat sonrası kan ihtiyacı oluşan eşine, kan grubu O RH+ olmasına rağmen AB RH+ kan grubundan iki ünite verildiği öne sürdü.
Eşinin rahatsızlanması üzerine aynı gün başka hastaneye nakledildiğini aktaran Ayanoğlu, şöyle konuştu:
"Eşim 5 gün yoğun bakımda kaldı. Halen hastanede tedavisi sürüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinden hatanın, hemşirenin etiketleri yanlış tüplere yapıştırmasından kaynaklandığının tespit edildiği bize bildirildi. Eşimin iç organlarının zarar görüp görmediği araştırmaları sürüyor. Diyaliz hastası kalma riski var. Şikayetçiyiz. Bugün çifte bayram yaşayacakken, en mutlu günlerimizi kızımızdan ayrı hastanede geçiriyoruz."
Ayanoğlu, söz konusu hastanedeki yetkililerin, "Yanlış kan verilseydi eşiniz şimdiye kadar ölürdü", "İnsanın kan grubu yetişkin çağda milyonda bir değişebilir" şeklinde savunmalarda bulunduğu iddia etti.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iddia üzerine inceleme başlattı.
Antalya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:47 Kaynak: AA
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