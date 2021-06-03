Üye Girişi
Doğum sonrası estetikle ilgili merak edilen 5 soru - Son Dakika

Doğum sonrası estetikle ilgili merak edilen 5 soru

03.06.2021 10:21
Doğum sonrası estetikle ilgili merak edilen 5 soru, System.String[]

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, doğum sonrası estetik ameliyatlara dair kadınların en çok sorduğu soruları cevapladı.

Gebelik sürecinin tamamlanmasından sonra kadınlarda özellikle meme ve karın bölgelerinde fiziksel deformasyonlar görülebiliyor.

Bu deformasyonların, günümüz cerrahi teknikler sayesinde, alanında uzman ekiplerin doğru planlamalarıyla giderilebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, "Gebelik süreci kadınların hayatında duygusal ve fiziksel açıdan kuşkusuz çok önemli bir dönem. Yeni bir bedene can verebilmek adına değişen hormonların etkisiyle kadınların vücudunda pek çok geçici ve kalıcı değişiklikler bu özel dönemde ortaya çıkıyor. Ancak özellikle doğum sonrasındaki fiziksel deformasyonlar, pek çok kadın için önemli bir soruna dönüşse de hepsinin bir çözümü var" açıklamasında bulundu.

Pek çok anne adayı, doğuma kadar gelişme sürecini devam ettiren bebeğini daha iyi besleyeceğini düşünerek artan iştahının da etkisiyle bilinçsiz beslenip gereksiz kilo alabiliyor. Bunun yanı sıra doğum sonrasında da annenin sütü gelsin diye geleneksel olarak önerilen ve neredeyse tamamının yüksek kalorili besinlerin tüketimiyle gebelikte alınan fazla kiloların kalıcı hale gelebildiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, doğum sonrası estetik ameliyatlara dair kadınların en çok sorduğu soruları cevapladı.

Doğum sonrası estetik işlemler ne zaman yapılabilir?

Anne ve bebeği arasında göbek bağıyla oluşan fiziksel bağ, doğumun bitimiyle kesilse de anne süt verdiği sürece fiziksel bağ, süt bağı devam eder. Bu süreçte annenin alacağı hemen her ilaç bebeğine de geçer. Ayrıca süt üretimini destekleyen hormonlar da yüksek kalır. Bu sebeple süt veren annelerin meme yapıları farklıdır. Emzirme döneminde annenin yaşayacağı fiziksel ve ruhsal stres, laktasyonu olumsuz etkileyebileceği için de mümkün olduğunca emzirme döneminde cerrahi girişimlerden kaçınılması gerekir.

İkinci gebelik düşünülüyorsa planlama nasıl olmalıdır?

Emzirme süreci tamamlandıktan sonra estetik kaygılarla başvuran anneler ile planlama yapılırken ilk konuşulması gereken konu, annenin başka gebelik düşünüp düşünmediği olmalıdır. Her ne kadar gebelik sürecinde annelerin vücudundaki estetik kayıplar günümüz ameliyat teknikleri ile düzeltilebilse de ikinci bir gebelikle elde edilecek tüm estetik kazanç yeniden kaybedilecektir. Dolayısıyla kesin kural olmamakla beraber bu tür girişimlerin başka gebelik planlamayan kadınlarda yapılması hasta için daha faydalıdır. Bu sayede hastalar tekrar tekrar ameliyat olmaktan kurtarılabilir.

Doğum sonrası çatlaklar için de işlem yapılabilir mi?

Gebelikte oluşan çatlaklar için en kesin ve kalıcı çözüm çatlakların da en fazla olduğu göbek altındaki alt karın derisinin karın germe ameliyatıyla çıkarılmasıdır. Ayrıca bu ameliyatta gerginleştirilen karın ön duvarı derisinde kalan çatlaklar da gergin bir ciltte daha az göze batar hale gelir ve bikini bölgesine taşınır. Çatlakların daha az olduğu beyaz tenli kadınlarda lazer tedavileri de mevcut durumun düzeltilmesi için bir seçenek olarak hastalara sunulabilir.

Meme estetiği, sonraki gebeliklerde süt vermeyi engeller mi?

Bu soruya tam cevap verebilmek için meme estetiği için planlanan ameliyatın ne şekilde yapılacağına bakılması gerekir. Gebelik sonrası küçülen ve sarkan memelere, meme alt çizgisinden yapılan bir kesi ile silikon meme protezi konulacaksa, hastanın sonraki dönemde emzirme sürecinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Diğer taraftan meme küçültme veya dikleştirme ameliyatı yapılan bir hastada ne kadar meme dokusu çıkartılacağı veya kalan meme dokusundaki süt kanallarının meme başı ile bağlantılarının ne kadar korunacağı, sonraki gebeliklerde annenin süt verip veremeyeceği konusunda belirleyici olacaktır.

Doğum sonrası estetik ameliyatların başarı oranları nedir?

Gebelik sonrası olan değişiklerin giderilmesi için yapılan estetik ameliyatlar çoğu zaman yüksek hasta memnuniyetiyle sonuçlanıyor. Ancak burada başarı sadece güzel bir ameliyat sonucu almakla sınırlı tutulamaz. Ameliyattan önce anneler ile yapılacak görüşmeler, fikirlerinin alınması, neyi nasıl istediklerinin öğrenilmesi ve buna uygun bir planlama yapılması da başarıda önemli bir faktördür. Her ameliyatın riskleri, iyileşme süreci ve elde edilecek maksimum estetik kazanımların neler olacağı anneler ile tartışılmalı ve sürece beraber karar verilmesi gerekir.

Gebelik, Plastik, Estetik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğum sonrası estetikle ilgili merak edilen 5 soru - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:33 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
11:07 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
11:02 Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi
11:02 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
10:51 Dolar güne yüksek başladı! 8,62'den işlem görüyor
10:49 Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı
10:46 Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor
10:36 Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu         
11:18
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor         
11:07
Obama'dan Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi         
11:03
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak         
10:52
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak         
09:26
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 11:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğum sonrası estetikle ilgili merak edilen 5 soru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement