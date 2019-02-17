Son Dakika Haberleri: Doğum Sonrası Fenalaşarak Hayatını Kaybeden Kadın Son Yolcuğuna Uğurlandı

Doğum Sonrası Fenalaşarak Hayatını Kaybeden Kadın Son Yolcuğuna Uğurlandı

49 dakika önce

Doğum sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden kadın son yolcuğuna uğurlandıSAKARYA - Sakarya Valiliği'nde görev yapan ve doğumdan sonra kanamasının artmasıyla fenalaşarak hayatını kaybeden Burcu İri dualarla son yolculuğa uğurlandı.

Doğum sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden kadın son yolcuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya Valiliği'nde görev yapan ve doğumdan sonra kanamasının artmasıyla fenalaşarak hayatını kaybeden Burcu İri dualarla son yolculuğa uğurlandı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Valiliği'nde görev yapan Burcu İri (31), önceki gün Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adını Ali verdikleri bir bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası Yeni Doğan Ünitesi'ne alınan Burcu İri, doğumdan yaklaşık 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaştı. Doktorlar tarafından hemen ameliyata alınan İri, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Burcu İri için Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Hidayet Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Gerçekleşen cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, valilik personelleri ile çok sayıda seveni katıldı. Genç kadının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Güneşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:24 Kaynak: İHA

Sakarya Valiliği, Sakarya, 3. Sayfa
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