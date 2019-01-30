Son Dakika Haberleri: Doğum Sonrası İlk 6 Ay

Doğum Sonrası İlk 6 Ay

22 dakika önce

Ceyda Düvenci Şakrak ve Ayşe Öner doğumdan sonraki ilk 6 ayı konuşuyor.

Ceyda Düvenci Şakrak ve Ayşe Öner doğumdan sonraki ilk 6 ayı konuşuyor... Okan Ali ile ilk 6 ay nasıl geçti? Uyku ve yemek düzeni nasıldı? Tüm detaylar bu bölümde...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:22 Kaynak: Youtube

Ceyda Düvenci, Genel
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