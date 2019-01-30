Doğum Sonrası İlk 6 Ay
22 dakika önce
Ceyda Düvenci Şakrak ve Ayşe Öner doğumdan sonraki ilk 6 ayı konuşuyor.
Ceyda Düvenci
Şakrak ve Ayşe Öner doğumdan sonraki ilk 6 ayı konuşuyor... Okan Ali ile ilk 6 ay nasıl geçti? Uyku ve yemek düzeni nasıldı? Tüm detaylar bu bölümde...
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:22 Kaynak: Youtube
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