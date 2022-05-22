Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı - Son Dakika
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Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı

22.05.2022 11:17
Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde görev yaptığı cami avlusunda beslediği gebe sokak kedisinin sancısının geldiğini ancak doğum yapamadığını fark eden imam Mehmet Nuri Taşkan, onu kent merkezindeki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürdü.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde görev yaptığı cami avlusunda beslediği gebe sokak kedisinin sancısının geldiğini ancak doğum yapamadığını fark eden imam Mehmet Nuri Taşkan, onu kent merkezindeki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürdü. Yavrulardan birinin ters şekilde gelerek doğum kanalını tıkadığı belirlendi. Sezaryen ameliyatı yapılan kedinin karnındaki 3 yavru, sağlıklı şekilde dünyaya getirildi.

Mehedinli Köyü Camii'nde imamlık yapan  Mehmet Nuri Taşkan, cami avlusunda gönüllü beslediği gebe kedinin doğum sancılarının başlaması üzerine onu takibe aldı. Ancak sabaha kadar doğum yapamayan kedinin rahatsızlığının giderek artığını fark eden Taşkan, hayvanı, Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezi'ne götürdü. Burada yapılan ultrason muayenesinde kedinin karnındaki bir yavrunun ters şekilde gelerek doğum kanalını tıkadığı ve yavruların yaşadığı tespit edildi. Sezaryen operasyonla alınan kedinin 3 yavrusu sağlıklı şekilde dünyaya getirildi. Operasyondan sonraki ilk 48 saati yoğun bakım ünitesinde geçiren anne kedi ve yavrularının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

İmam Taşkan, kedinin ücretsiz ameliyat edilmesini sağladığı için HAYTAP'a teşekkür etti. 'GETİRİLMESELERDİ ÖLEBİLİRLERDİ'Sezaryen doğum operasyonunu gerçekleştiren HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise anne ve 3 yavrusunun çok sağlıklı olduğunu belirtti. Laçinbala, "Kedi bize geldiğinde yavrulardan 1 tanesi doğum kanalına ters bir şekilde gelmiş ve bundan dolayı da doğum kanalı tıkanmıştı. Canımız, ızdırap içerisindeydi. Tedavi merkezinde onlara ikinci bir yaşam şansı tanıdık. 4 güzelimizin de sağlık durumu yerinde. Operasyonun üzerinden 12 saat geçti. Annenin sütü var ve yoğun bakım ünitemizde takibini sürdürüyoruz. 1 hafta kadar bizlerle kalacaklar. Kedinin getirilmemesi halinde önce yavrular sonra da anne kedi ölebilirdi" diye konuştu.Kediler tedavinin ardından ilerleyen günlerde taburcu edilecek.

Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı
Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı
Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı
Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı
Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı
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Kaynak: DHA

Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Doğum, Cami, Güncel, Son Dakika

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