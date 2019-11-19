Son Dakika Haberleri: Doğum yapan annelere "Sevgi Bohçası"
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Doğum yapan annelere "Sevgi Bohçası"

7 saat önce

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı, Devlet Hastanesi ile yaptığı protokol kapsamında doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere "Sevgi Bohçası" hediye ediyor.

Doğum yapan annelere

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı, Devlet Hastanesi ile yaptığı protokol kapsamında doğum yapan ihtiyaç sahibi annelere "Sevgi Bohçası" hediye ediyor.


Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi annelere "Sevgi Bohçası" hediyesi devam ediyor. Bu kapsamda Dünya Prematüre Günü nedeni ile doğum yapan annelere hediyeleri Kızılay yönetimince teslim edildi. Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığımız Devlet Hastanesi ile yapmış olduğumuz protokol gereği ihtiyaç sahibi Annelere 'Sevgi Bohçası' dağıtımına devam etmekteyiz. Yönetim Kurulu üyemiz Suzan Yonca, Kızılay gönüllülerimiz Dilek Hanım Çengel, Fatma Genç ve Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Serap Durmaz hanımefendi ile birlikte Kadın Doğum Servisimize ziyarette bulunularak sevgi bohçaları doğum yapmış annelere hediye edilmiştir. Doğum yapmış olan annelere geçmiş olsun dileklerimizle tebrik ediyor, yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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