Doğum yapan eşini bıçaklayan sanığın ağır cezada yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Gaziantep'te doğum yapan eşini hastane odasında bıçaklayan ve hakkında asliye ceza mahkemesince yetkisizlik kararı verilen sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yırtıcı, müşteki Güldane Yırtıcı ve taraf avukatları katılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Gaziantep Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu temsilcileri de salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Yırtıcı, evliliğini kurtarmak istediğini, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza verilebileceği ihtimaline karşı, ek savunma hakkı verdiği sanık Yırtıcı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Müşteki Güldane Yırtıcı da önceki ifadelerini tekrar ettiğini ifade ederek, "Sanık bıçağı savurmadan önce 'Canını alacağım' dedi. İlk önce kalbime sonra da boynuma doğru bıçağı savurdu. Hatta yaralanınca yüzümden kan fışkırdı. Bu esnada ablam sanığı tutmaya çalışıyordu. O esnada annem koridorda yardım için bağırınca sanık kaçtı. Sanık beni öldürme niyetindeydi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Gaziantep Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu'nun katılma taleplerinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Fetiye Ersoy, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, katılma taleplerinin kabulünün çok önemli olduğunu ve Güldane Yırtıcı'nın yanında daha aktif destek olacaklarını söyledi.

Olay

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 Ağustos 2019'ta erkek bebek dünyaya getiren Güldane Yırtıcı, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Yırtıcı, tutuklanmıştı.

Ahmet Yırtıcı hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek 11. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Dava, 11. Asliye Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek, suçun kapsamı nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.