Son Dakika Haberleri: Doğum yapan eşini bıçaklayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanacak
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Doğum yapan eşini bıçaklayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanacak

6 saat önce

Gaziantep'te eşini doğum sonrası hastanede bıçakladığı iddiasıyla hakkında "kasten yaralama" suçundan asliye ceza mahkemesinde açılan davası, görevsizlik gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağır cezaya taşınan sanığın karar hakkındaki itirazı reddedildi.

Doğum yapan eşini bıçaklayan sanık,

Gaziantep'te eşini doğum sonrası hastanede bıçakladığı iddiasıyla hakkında "kasten yaralama" suçundan asliye ceza mahkemesinde açılan davası, görevsizlik gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağır cezaya taşınan sanığın karar hakkındaki itirazı reddedildi.

Nöbetçi olan 6. Ağır Ceza Mahkemesi, doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladığı iddiasıyla 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "kasten yaralama" suçundan dava açılan tutuklu sanık Ahmet Y. hakkında verilen görevsizlik kararını, yapılan itiraz üzerine inceledi.

Mahkeme heyeti, yapılan incelemenin ardından delillerin yerinde değerlendirildiğini ve kararın hukuka uygun olduğunu belirterek, itirazı reddetti.

Tutuklu sanık Ahmet Y'nin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Mağdur Güldane Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk adaletine güvendiğini ve sanığın hak ettiği cezayı alacağına inandığını söyledi.

Olay

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 24 Ağustos'ta erkek bebek dünyaya getiren Güldane Y, eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmış, hastane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ahmet Y, tutuklanmıştı.

Ahmet Y. hakkında "eşi kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin kabulüyle sanığın yargılanmasına 11. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmış, mahkeme 22 Ekim'deki duruşmada görevsizlik kararı vermişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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