Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı

6 saat önce

Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardıİZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı evde mahsur kalarak doğum yapan Bahriye Yılmaz Savaş (36), 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde, yalnız yaşadığı evde mahsur kalarak doğum yapan Bahriye Yılmaz Savaş (36), 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getiren Savaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1281 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşinin cezaevinde olduğu ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bahriye Yılmaz Savaş'ın doğum sancıları başladı.Talihsiz kadın komşularından yardım istedi, fakat kapının kilitli olması üzerine evde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 110 AKS, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, yaptıkları müdahaleler ile Savaş'ın kapısını açmayı başardı.3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenilen Savaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuğu ile birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Savaş'ın ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Doğum yapan kadın mahsur kaldı, 110 AKS ekipleri kurtardı

Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:00 Kaynak: DHA

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