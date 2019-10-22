Doğum yapan karısını bıçaklayan zanlıdan şok savunma

Gaziantep'te yaklaşık iki ay önce doğum yapan eşini hastanede bıçaklayarak yaralayan şahıs, bugün görülen davada, "Eve dönmesi için korkutmak istedim. İsteseydim üçünü de öldürürdüm" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, şahsın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gaziantep'te 23 Ağustos 2019 günü yaşanan olayda, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yapan 8 yıllık karısı Güldane Y.'yi 7 yerinden bıçaklayan Ahmet Y.'nin yargılanmasına, Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Davacı Güldane Y. ile şahitleri olan ablası ve annesinin iddiaları dinlenirken, sanık Ahmet Y. de savunmasını yaptı.

"İSTESEYDİM ÜÇÜNÜ DE ÖLDÜRÜRDÜM"

Hakkındaki adam öldürmeye tam teşebbüs iddialarını reddeden Ahmet Y., amacının öldürmek olmadığını savundu. Mahkeme huzurunda savunmasını yapan Ahmet Y., "Amacım öldürmek değildi. Eve dönmesi için korkutmak istedim. Ben böyle olmasını istemezdim. Öldürmek isteseydim üçünü de (Güldane Y., annesi ve ablası) orada öldürürdüm. Şu an burada benim ceza almam için yalan ifadeler kullanılıyor" şeklinde konuştu.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Güldane Y. ise eşinin kendisini sürekli darp ettiğini ve bu nedenle ayrılmak istediği için böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Güldane Y., olay günü eşinin gündüz saatlerinde kendisini ve bebeğini ziyarete geldiğini ve o esnada 'eve dönecek misin' dediğini, buna olumsuz cevap vermesi nedeniyle öfkeyle hastaneden ayrıldığını belirtti. Güldane Y., eşinin gece 23.00 sıralarında tekrar geldiğini ve biraz konuştuktan sonra kendisine ekmek bıçağı ile saldırmaya başladığını, "gelinlikle girdiğin evden kefenle çıkarsın" dediğini ve bıçağı kalbine saplamaya çalıştığını ama elleriyle kendisini koruyarak buna engel olduğunu, ablasının da Ahmet Y'yi zor tuttuğunu aktardı. Olayda yüzünden, kolundan, başından bıçakladığını, dişlerinin kırıldığını ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığının anlatan Güldane Y., bu durumun raporlarda da yer aldığını söyledi. Eşinin kendisini bilerek ve tasarlayarak öldürmeye çalıştığını iddia eden Güldane Y., eşinden şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı almasını istediğini vurguladı.

Sanığın, davacıların ve şahitlerin dinlenmesinin ardından avukatlar da savunmalarını yaptı. Savunmaların akabinde dava hakkında görevsizlik kararı verilerek davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmedildi. Sanık Ahmet Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"ADALET YERİNİ BULACAK, ADALETE GÜVENİYORUM"

Duruşma sonrası yaptığı açıklamada adalete güvendiğini belirten Güldane Y., "Bugün mahkememiz görüldü. Çok şükür ki adalet inşallah yerini bulacak. Ben sadece adalete güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kadar kadın şiddetinin benle birlikte son bulmasını istiyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Davanın ardından açıklama yapan Gaziantep Demokratik Kadın Platformu üyeleri olaya tepki göstererek davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Yapılan açıklamada, "23 Ağustos günü, 25 Aralık Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda yeni doğum yapmış ve sezaryen anestezi etkileri hala üzerinde iken kendini savunacak gücü dahi olmayan Güldane Y. boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastane odasında yatmakta olan bir kadına gece saat 23.00'te gerçekleştirilen saldırı sırasında, saldırgan Ahmet Yırtıcı, 'benden ayrılamazsın, gelinlik ile girdiğin evden kefenle çıkarsın' ifadelerini kullanmıştır. O gece Güldane'nin kız kardeşi orada olmasaydı Güldane'nin biri bir günlük, üç çocuğu annesiz kalabilir, Güldane'yi de bir kadın cinayetinde kaybetmiş olabilirdik" ifadelerine yer verildi.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)