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Doğum yapan köpek kedinin süt annesi oldu

10 dakika önce

Doğum yapan köpek kedinin süt annesi oldu Karabük'te doğum yapan köpek annesi olmayan kediye süt anneliği yapıyorKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işletme sahibinin köpeği, annesi olmayan kediye süt anneliği yapıyor.

Doğum yapan köpek kedinin süt annesi oldu

Karabük'te doğum yapan köpek annesi olmayan kediye süt anneliği yapıyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir işletme sahibinin köpeği, annesi olmayan kediye süt anneliği yapıyor. Kedinin köpekten emmesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Safranbolu ilçesi Konarı köyünde Tarihi Değirmen işletmesi sahibi Batuhan Alptekin, annesi olmayan yavru kediyi alarak bakmaya başladı. "Dost" adını verdiği kedinin doğum yapan köpeği "Pamuk"tan süt emdiğini gören Alptekin, olayı cep telefonuyla kayda aldı.

"Pamuk" ve "Dost" birlikte büyüdüğü, işletme de diğer kedi ve köpeklerde birbirleriyle vakit geçiriyor. Batuhan Alptekin, kedi ve köpeklerinin birbirleriyle oynayarak vakit geçirmeleri de cep telefonuna kaydetti.

Alptekin, İhlas Haber Ajansı muhabirine, işletmede kimsesiz kedi ve köpeklere de baktıklarını söyledi.

"Dost" adını verdiği kediyi annesinin terk ettiğini söyleyen Alptekin, "Bizim köpeklerimiz de var. Köpeğimiz 'Dost' doğurmuştu zaten. Kendi yavrularını emzirirken, kedilerde onu emmeye başladı. Onlarla oynamaya falan başladı. Süt annesi oldu onun" dedi.

Doğum yapan köpek kedinin süt annesi oldu

Safranbolu, Karabük, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
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