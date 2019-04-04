Doğum Yapmakta Zorlanan İneğin İmdadına Vedaş Ekipleri Yetişti
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesine elektrik arızası için giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, acılar içerisinde kıvranan ineğin doğumunu gerçekleştirdi.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesine elektrik arızası için giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, acılar içerisinde kıvranan ineğin doğumunu gerçekleştirdi.
Edinilen bilgilere göre, Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu
köyüne elektrik arızası için giden VEDAŞ ekipleri, ineği doğum yapacak olan vatandaşın yardım istemesi üzerine hemen harekete geçtiler. Doğum sırasında terslik yaşanması nedeniyle acılar içinde kıvranan ineği gören VEDAŞ ekipleri, duruma müdahale ederek hayvanın doğumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Yardıma koşan ve doğumu başarıyla gerçekleştiren VEDAŞ ekiplerine teşekkür eden Metin Ç. isimli vatandaş, "Onlar olmasaydı, hayvanımız ölecekti. Allah kendilerinden razı olsun" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:09 Kaynak: İHA
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