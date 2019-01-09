Doğum, Yolları Kapanan Köyde Kar Paletli Ambulansın İçinde Gerçekleşti
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Doğum, yolları kapanan köyde kar paletli ambulansın içinde gerçekleşti Aksaray'da yolları kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının imdadına kar paletli ambulans ve UMKE ekipleri yetiştiAKSARAY - Aksaray'da yolları kar sebebiyle kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının...
Doğum, yolları kapanan köyde kar paletli ambulansın içinde gerçekleşti Aksaray
'da yolları kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının imdadına kar paletli ambulans ve UMKE ekipleri yetişti
AKSARAY - Aksaray'da yolları kar sebebiyle kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının imdadına kar paletli ambulans ve UMKE ekipleri yetişirken, yolda gerçekleşen doğumda bir kız bebek dünyaya geldi.
Olay, Aksaray'ın Ortaköy
ilçesine bağlı Cumali köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan ve hamile olan Gülhan K'nin 36) gece yarısı doğum sancısı tuttu. Bunun üzerine hamile kadının yakınları yolları kapalı olan köyde durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yollarının kapalı olması nedeniyle 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma ekibi ve biri kar paletli olmak üzere 2 ayrı ambulans ekibi sevk etti. Kısa sürede köydeki eve ulaşan ekipler doğum sancısı tutan kadını kar paletli ambulansa alarak Aksaray'a yola çıktı. Yolda gelirken müdahale edilen kadın ambulans içerisinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Müdahaleleri ve doğumu sağlık ekiplerince başarıyla gerçekleştirilen kadın 1 saat süren yolculuk sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:00 Kaynak: İHA
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