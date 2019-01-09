Son Dakika Haberleri: Doğum, Yolları Kapanan Köyde Kar Paletli Ambulansın İçinde Gerçekleşti

Doğum, Yolları Kapanan Köyde Kar Paletli Ambulansın İçinde Gerçekleşti

37 dakika önce

Doğum, yolları kapanan köyde kar paletli ambulansın içinde gerçekleşti Aksaray'da yolları kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının imdadına kar paletli ambulans ve UMKE ekipleri yetiştiAKSARAY - Aksaray'da yolları kar sebebiyle kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının...

Doğum, yolları kapanan köyde kar paletli ambulansın içinde gerçekleşti
Aksaray'da yolları kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının imdadına kar paletli ambulans ve UMKE ekipleri yetişti

AKSARAY - Aksaray'da yolları kar sebebiyle kapalı köyde doğum sancısı başlayan hamile kadının imdadına kar paletli ambulans ve UMKE ekipleri yetişirken, yolda gerçekleşen doğumda bir kız bebek dünyaya geldi.
Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Cumali köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan ve hamile olan Gülhan K'nin 36) gece yarısı doğum sancısı tuttu. Bunun üzerine hamile kadının yakınları yolları kapalı olan köyde durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yollarının kapalı olması nedeniyle 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma ekibi ve biri kar paletli olmak üzere 2 ayrı ambulans ekibi sevk etti. Kısa sürede köydeki eve ulaşan ekipler doğum sancısı tutan kadını kar paletli ambulansa alarak Aksaray'a yola çıktı. Yolda gelirken müdahale edilen kadın ambulans içerisinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Müdahaleleri ve doğumu sağlık ekiplerince başarıyla gerçekleştirilen kadın 1 saat süren yolculuk sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı

Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 03:37:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğum, Yolları Kapanan Köyde Kar Paletli Ambulansın İçinde Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]