Doğuma girdikten sonra eşini kazada kaybeden kadına acı haber verilemedi (2) - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde, eşi hastanede ikinci doğumunu yaparken, refakatçi kalması için otomobiliyle annesini almaya giden İbrahim Gürgen'in kazada yaşamını yitirmesi, yakınlarını ve köylülerini üzüntüye boğdu.

Dereli köyü mevkisinde geçirdiği trafik kazasına hayatını kaybeden İbrahim Gürgen'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından Emet'e bağlı Kırgıl köyünde defnedilecek.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde ikinci çocuğunu dünyaya getiren Özlem Gürgen'e ise acı haber verilemedi.

Kırgıl Köyü Muhtarı Metin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkı olarak derin üzüntü yaşadıklarını söyledi.

İbrahim Gürgen'in doğumhaneye alınan eşinin başında refakatçi kalması için annesini köyden almaya gelirken kazanın meydana geldiğini belirten Öztürk, "Yolda gelirken kaza geçirdiğini öğrendik. İkinci çocuğunun dünyaya geldiği bir günde kendisinin vefat etmesi bizleri çok üzdü." dedi.

Sürücünün amcasının oğlu Tuncay Gürgen, "Doğum yapan eşine öldüğü haberini veremediler. Kaza yaptığını biliyor ama yoğun bakımda olduğunu söylemişler." diye konuştu.

Öte yandan, çiftin 6 yaşında bir kız çocuk sahibi olduğu, dün dünyaya gelen bebeğin ise erkek olduğu öğrenildi.

Kırgıl köyünde yaşayan İbrahim Gürgen (35), ikinci çocuklarına hamile olan eşi Özlem Gürgen'i doğum için Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine götürmüş, eşinin acilen doğumhaneye alınmasının ardından köyündeki annesini getirmek üzere yola çıkmıştı.

Gürgen'in kullandığı 43 AAB 442 plakalı otomobil, Dereli köyü yakınında şarampole devrilmiş, kazada sürücü yaşamını yitirmişti.