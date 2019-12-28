Doğuma hazırlık eğitimleri anne adaylarını bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğuma hazırlık eğitimleri anne adaylarını bekliyor - Son Dakika

Doğuma hazırlık eğitimleri anne adaylarını bekliyor

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde başlatılan Doğuma Hazırlık Eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Doğuma hazırlık eğitimleri anne adaylarını bekliyor, System.String[]

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde başlatılan Doğuma Hazırlık Eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimler ile anne adaylarının; doğumdan beklentileri ortaya koyuluyor, gevşeme ve nefes egzersizleri yoluyla doğum ağrısıyla baş etmesi kolaylaşıyor, doğum yöntemi ile ilgili tercihleri belirleniyor ve doğuma aktif katılması sağlanıyor.


Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Filiz Süzer Özkan ve Hacer Gülen Savaş tarafından verilen Doğuma Hazırlık Eğitimi'ne 2019 yılında 12 gebe eşi ile birlikte, 17 gebe ise tek başına katıldı.


Eğitimlerde; "Doğum nedir?", "Doğum Ağrılı mı Olmalıdır?", "Korkunun Doğuma Etkisi", "Doğumun Başlangıç Bulguları", "Doğumda Etkili Olan Hormonlar", "Doğumun Aşamaları", "Sezaryen Nedenleri", "Anne Bebek Dostu Sezaryen", "Ten Tene Temas ve Önemi", "Doğumda Kullanılan Nefes Egzersizleri", "Gevşeme Egzersizleri ve Masajlar" ile "Doğumda Kullanılacak Pozisyonlar" anlatılıyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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