Doğumda çekilen fotoğraftan esinlenerek başladığı iş mesleği oldu - Son Dakika

Doğumda çekilen fotoğraftan esinlenerek başladığı iş mesleği oldu

21.11.2020 11:25
Doğumda çekilen fotoğraftan esinlenerek başladığı iş mesleği oldu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta yaşayan Gül Demircan, doğumundan sonra çekilen bir fotoğraf karesinden esinlenerek araştırmaya başladığı "bebek fotoğrafçılığı" mesleğini 2 yıldır sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Gül Demircan, doğumundan sonra çekilen bir fotoğraf karesinden esinlenerek araştırmaya başladığı "bebek fotoğrafçılığı" mesleğini 2 yıldır sürdürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Demircan, 2018 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Servisi'nde doğum yaptı.

Ameliyathane içerisinde bebeğiyle birlikte sağlık personellerinin kendisini çektiği bir fotoğraf karesinden etkilenen Demircan, daha sonra çeşitli araştırmalara başladı.

Bebek ve doğum fotoğrafçılığının bir sektör olduğunu ancak bunun Kahramanmaraş'ta olmadığını fark eden Demircan, durumu eşiyle paylaştıktan sonra kendi iş yerini açmaya karar verdi.

Demircan, babası Ramazan Tuncer'in 20 yıla aşkın süredir Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fotoğrafçı olması dolayısıyla yabancı olmadığı mesleğe ilk adımı, doğumundan 3 ay sonra evine yakın olan ve aynı mahallede bulunan Süleyman Çelebi Caddesi'ne stüdyosunu açarak attı.

Bir fotoğraf karesiyle başlayan serüvenini AA muhabirine anlatan Demircan, doğum yaptığı sırada çekilen fotoğrafa baktığında o fotoğrafın değerinin büyüklüğünün anneler için tarifi zor bir duygu olduğunu söyledi.

Demircan, doğumundan 3 ay sonra mesleğe başladığını ve bu sektörün kendisi için çok zevkli bir iş olduğunu belirterek, "Biz aslında sadece çekim yapmıyoruz. Daha çok böyle anne babaların heyecanına ortak oluyoruz. Benim en çok duygulandığım an, bebeğin babaya verildiğinde onun o göz yaşı. Bunları görünce de işimi daha çok seviyor ve odaklanıyorum." dedi.

"Bu sektör Kahramanmaraş'ta hala bilinmiyor"

Bir yandan anne olup, diğer yandan çalışmanın zorluğuna değinen Demircan, şunları kaydetti:

"İlk zamanlar randevu ile çalışıyordum ve çekim aldığım saatlerde gidiyordum. Çocuğum büyüdükten sonra işlerim daha kolay oldu. Bu sektör Kahramanmaraş'ta hala bilinmiyor. Ben daha fazla anneye ulaşıp mesleğimi daha çok duyurmaya çalışıyorum. Bilmeyen aileler doğum sonrası 'keşke sizi bilseydik çekim yaptırırdık' diyor."

Sezaryen dışında bazen zamansız gelen doğumların mesleğin zorluklarından olduğunu aktaran Demircan, gece 1'de arayıp, "Gül hanım doğumum var hemen gelin" diyen aileler olduğunu, bebeklerin dünya ile ilk buluşmalarını görüntülemenin, bebeğin anne ve baba ile buluştuğu ilk an ve o sıradaki heyecanlarının tarifi mümkün olmayan duygular olduğunu ifade etti.

"Ben kendi doğumum için bir fotoğrafçı bulamamıştım"

Bundan 5-6 yıl öncesine kadar kentte bebek fotoğrafçılığının çok yaygın bir sektör olmadığını söyleyen Demircan, şöyle devam etti:

"Ben kendi doğumum için bir fotoğrafçı bulamamıştım. Aslında biz bu sektörü, bebeğin hikayesi olarak adlandırıyoruz. Annelerimiz, hamilelik çekimiyle birlikte başlayarak doğum çekimi ve bebeğin doğduktan sonraki ilk 10 günlükken ki hallerinin çekimleri için geliyorlar bize. Doğumdan sonraki çekim aşaması da çok farklı. Bebek için çeşitli konseptler kuruyoruz. Bunlara ayak uydurabilmesi ve anne karnındaki pozisyonu kaybetmemesi için bebeğin küçük olması gerekiyor. 10 günlük bebek ile 1 aylık bebeği görüntülüyoruz."

Kahramanmaraş, Onikişubat, Doğum, Bebek, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğumda çekilen fotoğraftan esinlenerek başladığı iş mesleği oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde meydan boş kaldı Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı
Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu         
11:24
Sarhoş kadın turistler, Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü         
10:45
Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır! Bakan Akar: En kısa sürede Azerbaycan'da olacağız Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır! Bakan Akar: En kısa sürede Azerbaycan'da olacağız         
10:16
Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor Son Dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor         
09:55
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru         
09:40
Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı         
09:28
Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü Balık tutmak için denize açıldığı kayıkta öldü         
09:26
Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu         
07:57
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 11:31:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğumda çekilen fotoğraftan esinlenerek başladığı iş mesleği oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei