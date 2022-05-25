DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE - Son Dakika
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DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE

25.05.2022 11:44

BURSA'da doğum sırasında oluşan kırıklar nedeniyle ön bacaklarından biri kesilen ve 'Nazar' ismi verilen buzağı, Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

BURSA'da doğum sırasında oluşan kırıklar nedeniyle ön bacaklarından biri kesilen ve 'Nazar' ismi verilen buzağı, Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Nazar'ın burada yaşamını sürdüreceği belirtildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kırsal Akçalar Mahallesi'nde hayvancılık yapan kişinin ineğinin doğumu başladı. Ancak buzağı doğum kanalında sıkıştı. Bunun üzerine veteriner hekim çağırıldı. Doğum sırasında inek ölürken, buzağı ise sol ön bacağında oluşan kırıklarla dünyaya geldi. Ahırın buzağının tedavisi için uygun bir ortam olmadığını düşünen veteriner hekim, kentte HAYTAP tarafından kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği yetkilileri ile iletişime geçti. Köye giden HAYTAP gönüllüleri buzağıyı alarak, ameliyat ettirdi. Yaşaması için sol ön bacağı kesilen buzağı, tedavisinin ardından Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Buzağı yaşamının sonuna kadar çiftlikte kalacak.

Çifliğin sorumlu veterineri Mustafa Ağar, "Doğumda köylüler tarafından yanlış müdahale sonrası buzağının ön ayağında kırılma şekilleniyor. Gittiğimizde sağlık durumunun çok kötü olduğunu gördük. Solunum sistemi enfeksiyonları vardı. Kaldığı ahır yaşaması için hiç ama hiç uygun değildi. Biz buzağıyı buraya alırken aslında biraz düşündük. Çünkü normalde yetişkin canlı ağırlığı 700 kiloyu bulabiliyor ve bu canlının bir ayağı yok, diğeri de sıkıntılı. Diğer ayağında da büyük bir sıkıntı var. 'Nazar' adını verdiğimiz buzağı Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde şu anda bizimle birlikte kalıyor. İsmini de 'Nazar' koyduk ki bundan sonra nazara gelmesin diye. İnşallah yaşayabildiği kadar Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde bizimle kalacak. Protez bacak konusunda uzman arkadaşlarımızla da görüşüldü. Protez takılacak ancak bu hayvan gelişim sürecinde. Bu nedenle sürekli protez bu hayvana bir boy küçük gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 'Nazar' diğer burada bulunan hayvanlar gibi emekli olup, hayatının sonuna kadar en güzel şekilde bakılacakö dedi.

DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
DOĞUMDA OLUŞAN KIRIKLAR NEDENİYLE BACAĞI KESİLEN BUZAĞI, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE

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Kaynak: DHA

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