Doğumda sıkıntı yaşayan koyun üniversitede üçüz doğurdu - Son Dakika

Doğumda sıkıntı yaşayan koyun üniversitede üçüz doğurdu

Balıkesir'de güç doğum sebebiyle Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilen 3 yaşındaki merinos kırması koyun, yapılan müdahale ile üçüz kuzu doğurdu.

Doğumda sıkıntı yaşayan koyun üniversitede üçüz doğurdu, System.String[]

Balıkesir'de güç doğum sebebiyle Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilen 3 yaşındaki merinos kırması koyun, yapılan müdahale ile üçüz kuzu doğurdu. Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı'nda Dr. Öğretim Üyesi Barış Güner ve ekibinin müdahale ettiği güç doğumda anne koyun ve kuzularının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bigadiç ilçesine bağlı Dere Çerkes Muhtarı Mecit Candemir tarafından Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne güç doğum sebebiyle getirilen koyun üçüz kuzu doğurdu. Muhtar Mecit Candemir'in erken müdahaleye izin vermesiyle yapılan operasyon sonucu üçüz kuzular sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Dr. Öğretim Üyesi Barış Güner güç doğum vakalarında erken müdahalenin önemli olduğunu söyledi.

3 yaşındaki merinos kırması koyunun doğum kanalının genişlememesi yüzünden sıkıntı yaşadığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Barış Güner, yapılan operasyon hakkında bilgi verdi. Güner, "Üniversitemize güç doğum sebebiyle Dere Çerkes Muhtarı tarafından getirilen 3 yaşındaki merinos kırması koyuna gerekli müdahaleyi yaparak sağlıklı bir şekilde doğumunu sağladık. Muhtarımız doğumla ilgili bir problem olduğunu düşünüp erken müdahale yapmamıza imkan verdi. Bütün ekibimle birlikte başarılı bir doğum gerçekleştirdikten sonra anne koyun ve üçüz yavrularının doğum sonrası bakımlarını yaptık. Doğum kanalına yaptığımız müdahaleyle gerçekleşen doğumda anne koyunumuzun üç tane sağlıklı kuzusu dünyaya geldi. Yaptığımız müdahale ile sezaryen doğuma da gerek kalmadı. Güç doğumlarında erken müdahale yetiştiricinin yüzünü güldürüyor. Eğer bu erken müdahaleyi yapmasaydık belki nem anne koyun hem de yavruları hayatlarını kaybedebilirdi" diye konuştu. - BALIKESİR

Doğumda sıkıntı yaşayan koyun üniversitede üçüz doğurdu
Doğumda sıkıntı yaşayan koyun üniversitede üçüz doğurdu

Veterinerlik Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Doğum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğumda sıkıntı yaşayan koyun üniversitede üçüz doğurdu - Son Dakika

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