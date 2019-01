Doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına aldığında şok geçirdi

Doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına aldığında şok geçirdiDoktorun ihmali bebeği ayağından ediyordu Diyarbakır 'da yaklaşık 2 ay önce doğum yapan Şerife Deniz Bulut, doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına aldığında şok geçirdiÇocuğunun bacağının ters doğması ile ilgili kendilerine ne ultrason sürecinde ne de doğumdan sonra bilgi verilmeyen aile, durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdiSağlık Müdürlüğü hastane ve doktor hakkında idari soruşturma başlatırken anne üzüntüsünden dolayı sütten kesildiAcılı aile, çocuklarının durumu ile ilgili kendilerine bilgi verilmemesi nedeni ile konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyorDİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2 ay önce doğum yapan Şerife Deniz Bulut, doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına alıp altını değiştirdiğinde neye uğradığını şaşırdı. Çocuğunun sağ ayağının ters olduğunu gören anne üzüntüden sütten kesildi.Olay, yaklaşık 2 ay önce Diyarbakır'daki özel bir hastanede yaşandı. İlk çocuğuna hamile kalan Şerife Deniz Bulut, 9 ay boyunca bu hastanedeki bir kadın doğum uzmanına kontrole geldi. İlk aydan doğumun olacağı son aya kadar aynı doktorda muayene olan Bulut, her seferinde de çocuğunun çok sağlıklı olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını doktordan dinledi. Yaklaşık 2 ay önce aynı hastanede aynı doktor tarafından doğumu gerçekleşen Bulut, sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğunu görüp koklamanın ümidiyle bekleyen anne, doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına alıp sevebildi. Bu sırada kızının altını açıp bezini değiştirmek isteyen anne, çocuğunun bacaklarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sağ bacağının tamamen, sol bacağının da kısmen ters olduğunu gören anne, durumu doktora bildirmesi için eşine söyledi. Eşi, doktorun yanına gidince iddiaya göre sorunu fark etmediklerini ve doğumun böyle gerçekleştiğini, doğumdan sonra da kendilerine bildirilmesi gereken durumun bildirilmediğini öğrendi. Çaresizlik içinde durumu yönetime bildiren acılı baba, hiçbir destek görmediğini iddia ederek durumu İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası Diyarbakır Şubesine bildirdi. Her iki kurum da özel hastane ve doktor hakkında idari soruşturma başlatırken, acılı aile de ihmallerden dolayı hastane ve doktor hakkında maddi manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Doktor her şeyin normal olduğunu söylemişYaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan anne Şerife Deniz Bulut, yaklaşık 2 ay önce doğum yaptığını ve hamilelik sürecinde kızı ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Bulut, "Özel bir hastanede takibim yapılıyordu, her ay düzenli olarak takip ediliyordum. Yaklaşık 10 defa ultrasona girdim, ayakta sıkıntı olduğunu söylemelerini bırakın, ayaklarında herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi doktor bana. Doğum gerçekleştikten sonra da yenidoğan hekimi bana veya eşime herhangi bir şey söylemedi. Bir sıkıntı olduğunu söylemediler. Biz 5 saat sonra altını değiştirirken ayağının ters olduğunu öğrendik. Sağ ayağında yüzde 100, sol ayağında ise yüzde 30'luk bir terslik vardı. Bu durumun anne karnında görülüp tespit edilebilir bir durum olduğu söylendi bana ama bizim doktorumuz bunu görmemişti" dedi."Üzüntüden sütüm kesildi"Üzüntüsünden dolayı sütünün kesildiğini ve kızını mamayla beslemek zorunda kaldığını dile getiren acılı anne, sözlerini şöyle sürdürdü:"Üzüntüden sütüm kesildi, çok üzüldüm bebeğimi o durumda görünce. Bunu hamilelik sürecinde öğrenseydim bebeğimi aldırmayacaktım ama psikolojik ve maddi olarak kendimi buna hazırlayacaktım. Çünkü maddi anlamda gerçekten çok zorlandık, manevi anlamda da çok yıprandık. Kızıma sevinçle aldığım hiçbir çorabı, ayakkabıyı giydiremiyorum. Kızıma alfa flex ayakkabı ayak açısını aynı bırakılması için verildi. Bundan önce 5 defa alçıya alındı, ameliyat edildi. Amacımız maddiyat değil, hastaneden doktordan bir şey istemiyoruz. Amacımız özel hastanedeki sağlık çalışanlarının görevlerinden alınması çünkü, bunu biz yaşadık başka bir aile yaşamasın. Aynı duruma düşmesinler, üzülmesinler. Çünkü, bir bebek için ilk 6 ay anne sütü çok önemli ve ben kızıma mama yedirmek zorunda kalıyorum. Ben hiçbir annenin bu durumu yaşamasını istemiyorum. İl Sağlık Müdürlüğüne ve Tabipler Odasına şikayet dilekçemizi sunduk, kabul edildi, hastane hakkında soruşturma açıldı. Biz bu hafta içi de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız.""Herhangi bir ihmal söz konusu değil"Olayla ilgili bilgi veren özel hastane yönetimi, konunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelendiğini belirterek, "Bu durum anne karnında her zaman görünmeyebilir. Bunda tıbbi hata yok, doğuştan gelen bir hadise var olayda, keşke olmasaydı. Hastamız aynı zamanda bizim ayrıntılı tarama için üniversiteye gönderdiğimiz bir hastamız, durum buradaki taramada görülmemiş, bunun görülmeme ihtimali var. Ama görülse bile yapılacak bir şey olmayacaktı. Bu konuda herhangi bir ihmal hata söz konusu değil. Doğumda bebek hemşiresi ve doğum uzmanları bulunuyor, bunu alışkanlık haline getirdik. Maalesef orada bu gözden kaçtı, ama biz bu çocuklara ikinci veya üçüncü gün yapılması gereken testleri yapıyoruz, bunun için de olsa geliyorlar, ilk muayenede fark edilmiyor ama orada görülüp durum kendilerine açıklanırdı" dedi.