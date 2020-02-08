Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası - Son Dakika

Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası

6 saat önce

Gaziantep'te özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden kadının yakınları, genç kadının ölümünde hastane ve doktorun ihmali olduğu iddiasında bulundu.

Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası, System.String[]

Gaziantep'te özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden kadının yakınları, genç kadının ölümünde hastane ve doktorun ihmali olduğu iddiasında bulundu.


Olay, Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki Özel Kemal Bayındır Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Firdevs Cennet Damar, normal doğum yapmak üzere hastaneye başvurdu. Damar'ın kız bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, genç kadın doğum sonrasında hayatını kaybetti. Damar'ın ailesi ve yakınları olayda hastane ve doktorların ihmali bulunduğunu öne sürdü. 2 çocuk annesi Damar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Damar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.


Damar'ın yakınlarından Küreş Güler, "Yeğenim hastanede normal doğum yaptı. Bunun ardından doktorlar 4 saat sonra tekrar bakacağız diye yeğenimi o şekilde bırakmışlar. Bize o saate kadar haber vermediler. Biz kendi imkanlarımızla içeri girdik ve yeğenimin cenazesiyle karşılaştık. Ne doktor, ne hemşire kimse yeğenimin başında yoktu. Bebek doğduktan sonra yeğenimi kaybettik. Bu olayda doktor ve hastanenin ihmali var" dedi.


Talihsiz kadının yakınları, hastane ve doktoru savcılığa şikayet edeceklerini söyledi.


Konu ile ilgili ulaşılan hastane yöneticileri ise, olaya ilişkin açıklama yapılacağını belirterek net bilgi vermekten kaçındı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gökhan Gönül, Başakşehir'e karşı yok
Kevin-Prince Boateng ilk maçında golünü attı Son Dakika: Beşiktaş, Gaziantep'i 3-0 yendi Beşiktaş ligde 8 maç sonra gol yemedi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:37:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]