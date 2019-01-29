Son Dakika Haberleri: Doğumevi'nde 'Yanlış Bebek' Skandalı (2)

Doğumevi'nde 'Yanlış Bebek' Skandalı (2)

34 dakika önce

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce Adapazarı'ndaki kadın doğum ve çocuk hastanesinde aynı gün doğum yapan 2 annenin bebeklerinin konuldukları kuvözde karışmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Doğumevi'nde 'Yanlış Bebek' Skandalı (2), System.String[]
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA 

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce  Adapazarı'ndaki kadın doğum ve çocuk hastanesinde aynı gün doğum yapan 2 annenin bebeklerinin konuldukları kuvözde karışmasıyla ilgili açıklama yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında,  "Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde T.G. isimli anneden doğma erkek bebek ile Özbek asıllı anneden aynı tarihte dünyaya gelen erkek bebek yenidoğan biriminde kuvöz takibine alınmıştır. İki bebeğin de ailelerine teslimi esnasında bebekler yanlış ailelere verilmiştir. Olayın anlaşılması üzerine bebekler kendi ailelerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili Valilik talimatıyla soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:40 Kaynak: DHA

Adapazarı, Sakarya, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel
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