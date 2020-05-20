Doğumhanede ısıtıcıyla yanan Zeynep bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat - Son Dakika

Doğumhanede ısıtıcıyla yanan Zeynep bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat

KONYA'da, 2 yıl önce doğumhanede üzerinde ısıtıcı unutulan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Zeynep bebek için Konya 1'inci İdare Mahkemesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bağlı olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'nün 160 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ailenin avukatı Mustafa Aydın, tazminatın artırılması amacıyla Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtirken, "Sorumlular hakkındaki ceza davası hala devam ediyor" dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2018 yılının haziran ayında dünyaya gelen, Özlem ve Abdullah Ergün'ün üçüncü çocukları olan Zeynep için doğumhanede olması gereken radyan ısıtıcının arızalı olması nedeniyle, vücut ısısının düşmemesi için elektrikli ısıtıcı kullanıldı. Isıtıcının Zeynep bebeğin üzerinde unutulması nedeniyle bebeğin vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Bunun üzerine yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Zeynep bebek, 18 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından vücudundaki kalıcı izlerle taburcu oldu. Anne Özlem ve baba Abdullah Ergün, üniversite hakkında hukuki mücadele başlattı.

ÜNİVERSİTE, 'YARGILANAMAZ' DEDİ, DANIŞTAY KARARI BOZDU

Ergün ailesi, 2019 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi F.C.E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından kurulan soruşturma kurulu tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Bunun üzerine ailenin avukatı Mustafa Aydın yargılama yapılabilmesi için Danıştay'a başvurdu. Danıştay, üniversitenin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını bozarak, yargılama izni verdi.

ÜNİVERSİTE 160 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Danıştay'ın yargılama izninin ardından Konya 1'inci İdare Mahkemesi, aile avukatı tarafından açılan 200 bin lira manevi ve 100 bin lira maddi tazminat olmak üzere toplam 300 bin liralık tazmitat davasını karara bağladı. Mahkeme 100 bin lira maddi tazminat talebinin reddine, 200 bin lira manevi tazminat talebinin ise 160 bin lirasının kabulüne, 40 bin lirasının ise reddine karar verdi. Bu kararla Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü aileye 160 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kararda, üniversite avukatının savunmasına da yer verildi. Savunmada, "Usül açısından davanın süresinde açılmadığı, davacıların iddialarının yerinde olmadığı, yapılan tedavilere yönelik olarak yüklenebilecek bir kusur veya ihmal bulunmadığı, ameliyathanenin soğuk olması sebebiyle yatağın ısıtılması amacıyla ısıtıcının açıldığı, bebeğin yanıklarının orta derece olduğu, hayati tehlike arz etmediği, bebeğin de tamamen iyileştiğinin bilirkişi raporuyla sabit olduğu, dava konusu olay açısından ağır hizmet kusurundan bahsedilemeyeceği, bebeğin tamemen iyileşmesi ve ağır kusurdan söz edilemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerektiği" belirtildi.

'BİR NEBZE DE OLSA YARA SARICI BİR KARAR'

Tazminat davası kararı değerlendiren ailenin avukatı Mustafa Aydın, yaşanan süreci anlattı. Aydın, şunları söyledi:

"Öncesinde dava açılmamış ve takipsizlik kararı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. İtirazımız üzerine Danıştay bu kararı kaldırmış ve şüpheliler hakkında dava açılmıştı. Bu davalar hali hazırda devam etmektedir. Bunun üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtık. Yaklaşık 200 bin lira manevi tazminat, 300 bin lira da maddi tazminat davası açıldı. Şu anda 160 bin lira manevi tazminata hükmedildi. En azından bu tazminat müvekkiller açısından bir nebze de olsa yara sarıcı."

'HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Sorumlular hakkında ceza davasının devam ettiğini ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade eden Mustafa Aydın, "Bu karar elbette, ailenin duyduğu acıyı ve çocuğun acısını gidermeyecek ama bir nebze de olsa en azından kendilerini vicdani açıdan biraz daha rahatlatacaklar. Sorumlular hakkındaki ceza davası hala devam ediyor. Bunun da takipçisiyiz. Aynı zamanda bölge idare mahkemesine giderek tazminatın artırılması için de uğraşacağız. Bu süreçte çok zorluklarla karşılaştık. Kovuşturmaya izin dahi verilmedi. Tıpçılardan oluşturulan bir kurul tarafından herhangi bir problem yok, sorumlu yok diye bir rapor verildi. Bunu Danıştay'a çocuğun onlarca fotoğrafını çeke çeke, insanların dikkatine suna suna yaptık. Danıştay meni muhakeme kararını kaldırarak bu davalar açıldı? diye konuştu.

'NORMAL İNSAN BİLE O YARALARA DAYANAMAZ'

Zeynep bebeğin vücudundaki yanıklar nedeniyle 2 yılın ardından hala acı çektiğini söyleyen Mustafa Aydın, kimsenin suçu kabullenmediğini söyledi. Aydın, "Şu anda çocuktaki yaralar hala devam etmekte, maalesef bu maddi olarak çözülecek bir durum değil. Çocuk hala yara olan tarafa yatamıyor. Aynı zamanda yanığın olduğu taraftaki ayağında da bir aksama meydana geldi. İleride ameliyat edilmesi söz konusu. Estetik ameliyat edilme ihtimali yüksek. Bununla ilgili takibimiz devam edecek. Sorumlular hakkındaki davamız devam edecek ancak; sadece bir kişi günah keçisi ilan edilerek bu olaydan sıyrılmaya çalışılmaktadır. Kimse, sorumluluğu kabul etmiyor. Herkes suçu birbirine attı. Duruşmalara dahi gelinmedi. Kısmen de olsa hak yerini buldu diye düşünüyorum. Aile şu anda hala kızgın, maddi olan tarafı bir yana, yeni doğan bir çocuğa, bu kadar eziyet edilemezdi. Özellikle annesi 'benim çocuğumun çektiği acılar yüzünden gecelerce uyuyamadı, sürekli ağladı' dedi. İnanın o yaralar normal insanda olsa acısına dayanamaz. Maalesef bu süreçte üniversite de hiç yardımcı olmadı? diye konuştu.