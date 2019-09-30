"Doğumların yüzde 99'u bebek dostu hastanelerde gerçekleşiyor"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Türkiye'de 1991'den bu yana "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı"nın yürütüldüğünü belirterek, doğumların yüzde 99'unun bebek dostu hastanelerde yapıldığını bildirdi.

Meşe ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara'nın katılımıyla bir otelde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında "6. Ulusal Emzirme Sempozyumu ve Altın Bebek Dostu İller Ödül Töreni" düzenlendi.

Meşe, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sağlığın bir toplumun gelişmesini ve kalkınmasını belirleyen en önemli unsurların başında geldiğini söyledi.

Sağlık alanında ulaşılan teknolojiye ve bilimsel çalışmalara rağmen, dünyanın bazı bölgelerinde halen yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları olduğunu ifade eden Meşe, anne sütünün yeterli süre verilmemesiyle ortaya çıkan klinik durumun, gelişmekte olan ülkelerde çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin nedenini oluşturduğunu vurguladı.

Meşe, beslenme bozukluklarının farklı hastalıklara da zemin hazırladığına işaret ederek, hastalıklardan korunmada anne sütü ile beslenmenin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır"

Beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adımın, anne sütü olduğuna dikkati çeken Meşe, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız tarafından bu amaçla 1991 yılından itibaren 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' yürütülmektedir. Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6'ncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi, bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır.

Program tüm dünyada uygulanan 'Bebek Dostu Hastaneler' kavramı ile başlamış, 2000'li yıllara gelindiğinde birinci basamak sağlık kuruluşlarının da dahil olması ile 'Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları' olarak ilerleme kaydetmiştir. Ardından önce 'Bebek Dostu İl' ve daha sonra çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyan illerimiz için 'Altın Bebek Dostu İl' kavramları geliştirilmiştir. Program başlangıcından bugüne kadar bin 296 hastane 'Bebek Dostu Hastane' unvanına layık bulunmuştur. Ülkemizdeki doğumların yüzde 99'u bebek dostu hastanelerde gerçekleşmektedir."

"81 ilimizin tamamı 'Bebek Dostu İl' unvanını aldı"

Aile hekimliği uygulamasına geçişle beraber illerde "Bebek Dostu Aile Sağlığı Birimi" uygulamasının başlatıldığını hatırlatan Meşe, "Bugün itibarıyla ülke genelinde bebek dostu aile sağlığı birimlerinin oranı yüzde 96,8 olmuştur. 2013 itibarıyla 81 ilimizin tamamı 'Bebek Dostu İl' unvanını almıştır. Başarılı çalışmaları olan toplam 60 ilimize de 'Altın Bebek Dostu İl' unvanı verilmiştir. Bugün bu illerimize 9 ilimiz daha katılacak. Programın başlangıcından bu yana toplam 50 binin üzerinde sağlık personeli 'Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlık Eğitimi' almıştır." bilgisini verdi.

Meşe, ekim ayının aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004'ten bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlendiğini anımsattı.

Meme kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü olduğunu anlatan Meşe, kadınlardaki kanserlerin yaklaşık yüzde 25'ini bu rahatsızlığın oluşturduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda, 6. Ulusal Emzirme Sempozyumunun bu yıl iki teması olduğunu aktaran Meşe, çalışmaların "Meme Kanseri ve Emzirme" ile "Ebeveynleri Güçlendir, Emzirmeyi Etkinleştir" başlıkları altında ele alınacağını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Meşe, kadınların toplumun temeli, çocukların ise ülkenin geleceği ve umudu olduğunu kaydederek, "Kadınların hem bedenen hem ruhen sağlıklı olması ve çocukların en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması, ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyumun ardından, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanları ve birim sorumlularının katıldığı "Altın Bebek Dostu İller Ödül Töreni"nde, Çorum, Zonguldak, Şanlıurfa, Kars, Diyarbakır, Sakarya, Batman, İzmir ve Denizli, "Altın Bebek Dostu İl" olarak belirlendi.