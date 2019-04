Doğumsal Kalp Anomalileri Anne Karnında Tedavi Edilebiliyor

Doğumsal kalp anomalileri anne karnında tedavi edilebiliyorDİYARBAKIR - Memorial Sağlık Grubu ve World School of Perinatal Medicine, Diyarbakır'da kadın doğum uzmanlarıyla birlikte doğumsal kalp anomalileri ve bu konuda dünyadaki yeni gelişmeler hakkında seminer düzenledi.

Diyarbakır'da kadın doğum uzmanlarıyla birlikte doğumsal kalp anomalileri ve bu konuda dünyadaki yeni gelişmeler hakkında seminer verildi. Memorial Dicle Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere birçok kadın doğum uzmanı katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Cihat Şen, perinatoloji, sorunlu gebeliklerin tanı ve tedavisinde uzmanlaşan bir alan olup, normal gebeliklerin izlenmesinde, risklerin önceden, normal rutin muayeneler esnasında belirlenmesi ve bu risklere yönelik varsa önleyici tedbir tedavilerin programlanmasının günümüzde en önemli amaçlardan olduğunu söyledi. Bu amaca yönelik hizmetler verilmekte olduğunu belirten Dr. Şen, "Beklenen ya da beklenmeyen bir sorun ortaya çıkması durumunda hem anne hem de anne karnındaki bebeğin sorunların ayrıntılı tanısının konulması ve sorunun giderilmesi gerekirse ilaç ya da anne karnında işlem ameliyat ile, anne karnındaki bebeğin daha anne karnında iken söz konusu sorun nedeni ile kaybedilmemesi-hastalığının önlenmesi ve kontrol altına alınması en önemli aşamayı teşkil eder. Bu durumda şüphelenen ya da saptanan sorunun çözümü için gerekli bilgi eşliğinde doktorunuza başvurmanızda fayda olabilir" dedi.

Doğumsal kalp anomalilerini, perinatolojiyi ilgilendiren doğumsal kalp anomalilerini konuşmak, bilgi alışverişinde bulunmak için Diyarbakır'da olduklarını ifade eden Prof. Dr. Cihat Şen "Kalp anomalileri yaklaşık bin gebeliğin 7- 8'inde tespit edilebiliyor. Bu binde 7-8'in 4'ü çok ağır anomaliler olarak görülüyor. Anne karnında tanının konulması mümkün ancak kalp anomalilerinin bir kısmının tedavisi maalesef şuan için olmadığı için gebeliği sonlandırma önerisi suna biliniyor. Tedavi edilebilen diğer bazı kalp anormalleri daha anne karnında bebeğe ilaç ya da cerrahi girişim uygulanabiliyor. Tabi bu tedavi seçenekleri, tam teşekküllü, tüm şartların uygun olduğu merkezlerde yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Artık kalp muayeneleri her gebelik muayenesinin rutin parçası oldu"

Her kadın doğum uzmanı bebeğin temel kalp muayenesini yapmak zorunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bir şeyden şüphelenirse ya da sıra dışı bulgu gözlenirse bunu perinatoloji uzmanına yönlendirmesi gerekiyor. Her kadın doğum uzmanı anne karnındayken bebeğin kalp muayenesini kontrolün bir parçası olarak yerine getirmesi gerekiyor. Bu konuyu Diyarbakır ve çevre illerdeki değerli kadın doğum uzmanlarıyla tartışıp fikir alışverişinde bulunduk. Böylesi önemli bir toplantıyı Diyarbakır'da gerçekleştirmekte son derece mutluyuz. Yoğun ilgiden dolayı meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."

Memorial Diyarbakır ve Dicle Hastaneleri Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş, Türkiye'nin sağlıktaki büyüyen değeri Memorial Sağlık Grubu böylesi önemli bilimsel toplantılara, sosyal sorumluluk projelerine desteğini hiçbir zaman esirgemediğini dile getirdi. Aktaş, "Bugün konusunda önde gelen akademisyen hocalarımızın katkısıyla önemli bir uluslararası akreditasyonlu prenatal okulu dediğimiz bir uygulamanın pratiğini Diyarbakır'da gerçekleştiriyoruz. Başta sayın Prof. Dr. Cihat Şen, Prof. Dr. Murat Yayla, Prof. Dr. Ahmet Yalınkaya, Doç. Dr. Resul Arısoy'a olmak üzere toplantıya emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

