Doğumu Ebeler Yaptırmalı, Doktorlar Sadece Danışman Olmalı"

Hastaya birebir destek veren ebe olmalı" dedi.Geçtiğimiz günlerde normal doğumu teşvik etmek için çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda en önemli adımın ebeler yetiştirmek ve her gebeye bir ebe temin edebilmek olduğunu ifade etti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, doğum sırasında ebelerin üstlendiği rolün çok önemli olduğunu vurguladı."DOĞUM ENDÜSTRİYEL BİR HALE GELDİ"Ebeliğin en eski mesleklerden biri olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, "Ebelerin özellikle de 20 yıl öncesinde ev doğumlarında aktif rol aldıklarını, çok cevval bir şekilde çalıştıklarını biliyoruz. O zamanlar anne ölümleri çok fazla olduğu için devlet politikası olarak, evde doğumlar azaltıldı. Son 20 yılda anne ölümleri 100 binde 14,6'lara kadar düştü. Bunda en büyük pay doğumların hastaneye taşınmasında oldu. Bugün doğumların yüzde 99'u hastanede oluyor ama bununla birlikte doğum endüstriyel bir hale de geldi. Hastanede hasta muamelesi gören, doktorların inisiyatifinde ilerleyen, ebelerin de aktif rolden çekildikleri bir durum oluştu" dedi."HEDEFİMİZ EBE SAYISINI ARTTIRMAK"Bu durumun ülkemizde ve dünyada sezaryen doğumların artmasına sebebiyet verdiğini ifade edenProf. Dr. Moraloğlu Tekin, "Çünkü ebeler çok sabırlıydı, anneyle birlikte doğum anına kadar vakit geçirirdi. Ama doğumlarda bile rolleri çok azaltılınca farklı alanlarda istihdam edilmeye başlandılar. Bu da hastanelerdeki ebe sayısının azalmasına sebebiyet verdi. Şimdi ise ebelerimizi tekrar doğum ortamlarına çekmeye, yine hastane ortamlarında istihdam edebilmeye çalışıyoruz. Şu anki ebe sayımız bunun için yeterli değil ama pek çok ebelik bölümü açıldı. Bundan sonraki hedefimiz ebe sayısını arttırarak onlara eski aktif görevlerini iade etmek olmalı" diye konuştu."HASTANEMİZDE GEBELERLE EBELER İLGİLENİYOR"Bu noktada birçok yasal düzenlemeye de ihtiyaç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, "Çünkü bir ebe doğum yaptırsa dahi onun sorumluluğu doktorda oluyor. Doktorlar için uygulanan performans puanı ebeler için yok. Kendilerini koruyabilecekleri bir sağlık sigorta sistemleri de yok. Kadın doğum uzmanı olan bir doktor hiçbir zaman 12-18 saat bir doğumun başında bekleyemez. Ama bir ebe bunu yapabiliyor. Biz kendi hastanemizde bir ebe grubu oluşturduk. Genellikle iki gebeye bir ebe veriyoruz. Doğumun başından sonuna kadar destek veriyor, masajını yapıyor, nefes egzersizi yaptırıp doğum yolu oluşturuyor. Doktorlar burada ancak danışman görevinde olmalı. Hastaya birebir destek veren ebe olmalı" şeklinde açıklamada bulundu.Ebenin hamileye sunduğu birçok hizmetin doğumu kolaylaştırdığını belirten Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, "Bu hizmetlerin sezaryen doğumları azalttığı da kanıtlanmış durumda. Ama biz doktorlar durumu hızlandırmak için suni sancılara başlıyoruz veya bir takım ilaçlar veriyoruz. Bütün bunların normal doğum sürecini sekteye uğratan işlemler olduğu kanıtlandı" ifadelerini kullandı.DOĞUM SANCILARI İÇİN JAKUZİHamilelerin birçok imkandan faydalanmak istediğinin de altını çizen Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, "Mümkünse pek çok alternatifin sunulduğu merkezler, mahremiyetin sağlandığı tek kişilik odalar isteniyor. Bizim hastanemizde buna yönelik olarak suda doğum merkezlerimiz var. 4 tane ünite açtık. Anne adayı ağrılarının en aktif olduğu dönemde odasındaki jakuziye girerek rahatlayabiliyor. Çıkıp özgürce hareket edebiliyor, yatağa bağımlı kalmıyor. Ama yanlarında da hep bir ebe oluyor" diye konuştu."SEZARYEN BİR AMELİYATTIR, DOĞUM ŞEKLİ DEĞİL"Sezaryen doğum hakkında da bilgi veren ve hiç ağrı çekmeden, günü ve saati belli olarak gerçekleşen doğumlarda annede ve bebekte salgılanması gereken stres hormonları salgılanmadığı için doğumdan sonra bebekte bir takım yan etkilerin oluşabildiğini kaydeden Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:"Alerjide artışa, astıma, kronik hastalıklara, ileriki yaşlarda obeziteye, şeker hastalığına hatta kansere yol açabiliyor. Genetik değişikliklere de sebebiyet veriyor. Bugün sezaryenle doğuran bir annenin bilin ki torunu da sezaryenle doğum yapabiliyor. Bu bilgiler bütün dünya çapında birikmeye başlamasıyla birlikte bu konuda ayrıca çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sezaryen ancak çok acil durumlarda, annenin ve bebeğin hayatının tehlikede olduğu durumlarda hayat kurtarıcı bir operasyondur. Ama bir doğum şekli değildir. Anne bir ameliyat olmuş oluyor ve erken taburcu olma şansı kalmıyor. En az 48 saat hastanede olması gerekiyor. Sütü gelmiyor, emzirme gecikiyor dolayısıyla anne bebek bağlanması geç oluyor." WHO ), anne ve bebek açısından riskin en az olduğu olması gereken sezaryen oranını yüzde 15-19 arasında olarak açıkladı" diyen Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, "Bu oranın ne altı ne de üstü güvenli değil. Mesela sezaryen doğum oranları Amerika 'da yüzde 33, İtalya 'da yüzde 43. Türkiye ise bu yıl yüzde 55 civarında bir sezaryen oranı ile birinci sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.DOĞUM KORKUSU YÜZÜNDEN SEZARYENİ TERCİH EDİYORLARAnneye gebe kaldığı günden itibaren eğitim vermenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, "Bakanlığımız ile birlikte birçok hastanede gebe okulu açıldı. Bizim hastanemizde de var. Burada normal doğumu, faydalarını, bebek için önemini, sezaryenin nasıl bir ameliyat olduğunu anlatıyoruz. Doğum ortamını önceden görüyorlar. Orada tanıştıkları ebeler doğuma geldiğinde kendilerini güvende hissediyorlar. Doğum anı ve ağrısı hakkında bilgi veriyoruz çünkü doğum korkusu yüzünden sezaryen olan çok fazla insan var. Amacımız anne adaylarını bundan kurtarmak" dedi. - İstanbul