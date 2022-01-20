Üye Girişi
Doğumu yaptıran veteriner "Yıllar sonra başardık" diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı - Son Dakika

Doğumu yaptıran veteriner "Yıllar sonra başardık" diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı

20.01.2022 23:53
Doğumu yaptıran veteriner "Yıllar sonra başardık" diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı

Kenya'nın kuzeyindeki ulusal koruma alanında 15 yıl sonra ilk kez bir fil, ikizlere doğum yaptı. Fillerin olduğu bölge korumaya alınırken, yetkililer daha önce doğan ikizlerin öldüğünü belirterek, yeni doğan filler için çok kritik bir süreç başladığını aktardı.

Kenya'da bir fil tarafından yapılan doğum, tarihe geçti. Ülkenin kuzeyinde ulusal koruma alanında bulunan bir fil, biri erkek diğeri dişi olmak üzere ikiz doğurdu. Save The Elephants (Filleri Kurtar) adlı dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ikizlerin fil doğumlarının sadece yüzde 1'ini oluşturduğunu ve bilinen son ikiz doğumunun 2006'da meydana geldiği aktarıldı.

Doğumu yaptıran veteriner 'Yıllar sonra başardık' diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge hemen şerit içine alındı

SON OLARAK 15 YIL ÖNCE AYNISI YAŞANDI

Save the Elephants Kurucusu Dr. Iain Douglas-Hamilton yaptığı açıklamada, 15 yıl önce doğan son ikizlerin doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadığı belirterek, bu sürecin ikizler için kritik bir zaman olduğunu aktardı. Douglas-Hamilton, anne filin çoğu zaman her iki yavruyu da beslemek için yeterli sütü olmadığını ifade etti.

Doğumu yaptıran veteriner 'Yıllar sonra başardık' diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge hemen şerit içine alındı

KIRMIZI LİSTEYE ALINDILAR

Anne filin adının Bora olduğu ve Samburu Ulusal Koruma Alanı'nda safariye çıkan tur rehberleri tarafından fark edildiği belirtildi. Afrika filleri, herhangi bir memeliye kıyasla en uzun gebelik süresine sahiptir. Gebelikleri yaklaşık 22 ay sürerken, 4 yılda bir doğum yaparlar. Fildişi ticareti ve yaşamsal alanların kaybı nedeniyle filler, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türlerin yer aldığı Kırmızı Listeye alındı.

YORUMLAR
500

Kenya, Doğum, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğumu yaptıran veteriner 'Yıllar sonra başardık' diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı - Son Dakika


Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz? Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz?         
00:05
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
00:04 Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz?
00:03 Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik önceden garsonluk yapmış
23:55 Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı! Umut Evirgen hemen yanına koştu
23:53 Doğumu yaptıran veteriner "Yıllar sonra başardık" diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı
23:33 Fed, dijital para çıkarmanın faydalarını ve risklerini inceleyen raporu yayımladı
23:39 Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul eden Hadise'nin tektaşının fiyatı ortaya çıktı
23:30 İYİ Partili vekilden CHP'ye sert sözler: Bizi yok sayıyorlar
23:13 Galatasaray'ın durumunun farkında değil! Torrent'ten ilginç açıklama
22:51 Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi
22:51 Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 00:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Doğumu yaptıran veteriner "Yıllar sonra başardık" diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement