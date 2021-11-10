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DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika

DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

10.11.2021 09:21

ÇANAKKALE'de Merve Güner (30), şu an 7 yaşında olan oğlu Sefa Enes Güner'i dünyaya getirirken böbrek yetmezliğine yakalandı.

ÇANAKKALE'de Merve Güner (30), şu an 7 yaşında olan oğlu Sefa Enes Güner'i dünyaya getirirken böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize bağlı yaşamını sürdüren ve 5 yıldır nakil bekleyen Merve Güner, oğlu Sefa'nın doğum günü olan 17 Ekim'de yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Anne-oğul, hastane odasında pasta kesip, birbirine sarılarak mutluk yaşadı.

Kentte yaşayan Merve Güner (30), 7 yıl önce oğlu Sefa Enes Güner'i dünyaya getirdiği sırada hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize girmeye başlayan Merve Güner, böbrek nakli için 5 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. 5 kez sıra gelen Merve Güner'e böbrek uyuşmazlığı nedeniyle nakil yapılamadı.

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirildi. Burada böbrek nakli için sırası gelen Merve Güner nakil merkezine çağrıldı. Dokuların uyuşması üzerine böbrek nakline karar verildi. Merve Güner, 7 yıl önce dünyaya getirirken böbrek yetmezliğine yakalandığı oğlu Sefa Enes'in doğum günü olan 17 Ekim'de yapılan nakille sağlığına kavuştu. Merve Güner, hastane odasında kesilen pastayla doğum gününü kutladığı oğluna sarılarak özlem giderdi.

Organ naklinin önemine dikkat çeken ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, 'Merve Hanım gibi 30 bine yakın böbrek ve organ nakli bekleyen hastalarımız mevcut. Bu hastaların her yıl 2 bin 500 ile 3 bin kadarı organ bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir. Bu 26 bin kişinin hayata tutunmasının tek yolu organ bağışıdır. Ben tüm vatandaşlarımızdan organlarını bağışlamalarını rica ediyorum' dedi.

Merve Güner'in doğum sırasında yüksek tansiyona bağlı olarak organlarını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Cabir Alan, 'Ne tesadüftür ki, 7 yıl sonra doğum yaptığı günde böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Yani Cenabı Allah'ın hikmetidir. Organlarını kaybettiği gün, organ bağışıyla yeniden oğlunun doğum gününde hayata tutundu' diye konuştu.

Merve Güner ise, 'Sürekli diyalize girdiğim için oğlumu anneme bıraktım. Kötü bir süreç geçirdim. Zamanımın büyük çoğunluğu hastanelerde geçti. Oğlumdan ayrı kaldım. Yeri geldi yüzünü hiç göremedim. Ama şu anda Allah'ıma şükürler olsun ki oğlumun doğum gününde 7 yıl sonra tekrar böbreğime kavuştum. Hayata tutundum. Tekrar oğlumla birlikte güzel bir hayat sürdüreceğiz. Hiç birbirimizden ayrılmayacağız. Sağlığıma ve oğluma kavuşmak çok güzel bir duygu' diye konuştu.

Merve Güner, hastaneden taburcu olmadan önce kendisine ziyarete gelen oğlu Sefa Enes Güner'e ailesi ve organ nakil merkezi yönetimi ile sürpriz doğum günü pastası keserek, geçmiş doğum gününü kutladı.

Annesinin bir daha hastaneye gitmeyeceği için mutlu olduğunu ifade eden Sefa Enes Güner ise, 'Annemle dışarıya çıkacağım, gezeceğim, zaman geçireceğim. Parka gideceğiz, oyuncaklarla oynayacağız' ifadelerini kullandı.

DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Hastane, Doğum, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOĞUMUNDA BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANDIĞI OĞLUNUN 7'NCİ YAŞ GÜNÜNDE NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Son Dakika
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