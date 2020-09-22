Doğumunun 100. yılında Ahmet Yakupoğlu sergisi - Son Dakika

Doğumunun 100. yılında Ahmet Yakupoğlu sergisi

Anadolu'nun güzelliklerini tuvale taşıyan, 'Suların Ressamı' olarak bilinen dünyaca ünlü merhum ressam Ahmet Yakupoğlu, doğumunun 100. yılında sanal sergi ile yad ediliyor.

Doğumunun 100. yılında Ahmet Yakupoğlu sergisi, System.String[]

Anadolu'nun güzelliklerini tuvale taşıyan, 'Suların Ressamı' olarak bilinen dünyaca ünlü merhum ressam Ahmet Yakupoğlu, doğumunun 100. yılında sanal sergi ile yad ediliyor.

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, "Doğumunun 100. yılında Ahmet Yakupoğlu" adlı sanal sergiyle koleksiyonundaki Yakupoğlu eserlerinden meydana gelen antolojiyi internet sitesinden sanatseverlerle buluşturuyor.

Yakupoğlu'nun başta Kütahya ve İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin farklı yerlerinden manzara resimlerinin yer aldığı dijital sergide, sanatçının desen, minyatür ve portre gibi çalışmaları da görülebiliyor.

Vakıf bünyesindeki resimlerin yanı sıra hayatından kareleri gösteren fotoğraflar, Yakupoğlu'na ait ses kayıtları ve Mehmet Erdoğmuş'un arşivinden alınan ney taksimleri de Yakupoğlu'nun ressamlığının yanında, neyzenliği ve özgün kişiliğine de ışık tutuyor.

Sanal serginin, https://kubbealti.org.tr/ahmet-yakupoglu-sergisi adresinden ziyaret edebileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kubbealtı, Kütahya, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğumunun 100. yılında Ahmet Yakupoğlu sergisi - Son Dakika

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