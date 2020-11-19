"Doğumunun 175. Yılında Büyük Kazak Münevveri Abay" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) organizasyonunda "Doğumunun 175. Yılında Büyük Kazak Münevveri Abay" konferansı düzenlendi.

Kazakistan yazılı edebiyatının kurucusu ve şair Abay Kunanbay'ı anma yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen panel video konferans ile gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un moderatörlüğünü yaptığı konferansa, Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elman Guliyev, Kırgız Devlet Halk Şairi Kojogeldi Kultegin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Kınacı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Ayan konuşmacı olarak katıldı.

Şengörür, açılış konuşmasında, bıraktığı eserlerle halkın gelişimine emek veren, eserleri birçok dile çevrilen, Kazak yazılı edebiyatının kurucusu, Abay Kunanbay'ı saygıyla andıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle yüz yüze etkinliklere bir süreliğine ara verildiğini anımsatan Şengörür, çalışma ve etkinliklere dijital ortamlarda devam ettiklerini belirtti.

Şengörür; "Gücü olmayan kızgınlık, sözünden dönen aşık, öğrencisi olmayan bilgin hiçtir" diyen büyük Kazak aydını Abay Kunanbay'ı rahmet ve saygıyla yad edildiğini sözlerine ekledi.

Kaseinov ise yıl boyunca Abay ile ilgili çeşitli kitapların yayımlanması için gayret gösterdiklerini, bu kapsamda yayımlanan eserleri değerli edebiyatseverler ve öğrenciler ile buluşturduklarını belirtti.