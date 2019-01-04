Son Dakika Haberleri: Doğunun Boğaz Köprüsünün Girişinde Çökme Meydana Geldi

Doğunun Boğaz Köprüsünün Girişinde Çökme Meydana Geldi

1 saat önce

Doğunun boğaz köprüsünün girişinde çökme meydana geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan köprünün girişinde yağmur nedeniyle çökme olduADIYAMAN - Türkiye'nin en büyük köprüleri arasında yer alan ve 'Doğunun Boğaz Köprüsü' olarak nitelendirilen Nissibi...

Doğunun boğaz köprüsünün girişinde çökme meydana geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan köprünün girişinde yağmur nedeniyle çökme oldu

ADIYAMAN - Türkiye'nin en büyük köprüleri arasında yer alan ve 'Doğunun Boğaz Köprüsü' olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsünün girişinde büyük bir çökme meydana geldi.
Adıyaman-Siverek- Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Doğu'ya yapılan en büyük yatırımlardan birisi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü'nün yaklaşık 500 metre öncesinde aşırı yağışlardan dolayı çökme meydana geldi. Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış Kahta-Nissibi Köprüsü arasındaki yola da zarar verdi.
Köprüye yakın yerde meydana gelen çökme nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik ayrışma meydana geldi. Dört şerit olan yolun 2 şeridinden fazla kısmı tamamen kullanılmaz hale geldi. Karayolları ekipleri çöken kısmı şerit ile kapattı.
Çökmenin sürekli arttığı, Doğu ile batı illeri arasındaki bağlantıyı sağlayan Nissibi Köprüsü'nden geçişlerin tehlikeye girdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

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