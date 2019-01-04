Doğunun boğaz köprüsünün girişinde çökme meydana geldi

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İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma

Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi

Genç Kızın İsteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşırttı: Çok Bela Bir Kızın Var