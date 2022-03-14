Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründü - Son Dakika
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Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründü

14.03.2022 10:51

Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründüIĞDIR "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır'a Mart ayında kar yağdı, kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründü

IĞDIR "Doğunun Çukurova'sı" Iğdır'a Mart ayında kar yağdı, kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde de etkisini gösterdi. İl genelinde etkisini gösteren kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Iğdır merkezde gece ilerleyen saatlerde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı sabahın ilk saatlerinde uyanan vatandaşlara sürpriz yaşattı.

Yağan kar yağışı karşısında büyük bir sürpriz yaşadıklarını belirten Caner Demirci isimli vatandaş "İnşallah kayısı ağaçlarına zarar vermez. Kar berekettir. İlimizde bu yıl fazla kar yağmadı. Özellikle bu mevsimde kar yağması sürpriz oldu. Biz daha dün fidan diktik. Fidan dikmek bahar demektir. Biz on ile on beş gün sonra Nevruzu kutlayacağız. Bu mevsimde kar bizim için sürpriz oldu" dedi.

Yeni güne kar yağışı ile uyanan vatandaşlar işe gitmek için kimisi araba tercih ederken kimi vatandaşlar da servis kullanmak yerine her gün yaptıkları gibi bisiklet ile işe gitmeye devam ettiler. Iğdır- Kars ve Iğdır- Ağrı kara yolunda ise etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatırken trafik, ekiplerce kontrollü sağlanıyor.

Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründü
Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründü
Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründü

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Çukurova, Iğdır, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğunun Çukurova'sı yeniden beyaza büründü - Son Dakika


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