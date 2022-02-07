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Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği - Son Dakika

Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği

07.02.2022 11:07
Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği

Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde kış güzelliği, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde kış güzelliği, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Hazar Gölü, içerisinde bulundurduğu batık şehir ve tavşan adası gibi yapılarla ön plana çıkarken, yüzlerce hayvana da ev sahipliği yapıyor. Yazın plajları ile Antalya sahillerini aratmayan göl, dalış turizminde de ön plana çıkıyor. Dört mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağının eteğinde bulunan tektonik oluşumlu göl, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mavi ve beyazın harmanlandığı görüntüler, drone ile havadan görüntülendi.

(Yakup Sağlam/ İHA)

Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği
Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği
Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği

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Hazar Gölü, Türkiye, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği - Son Dakika


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