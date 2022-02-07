Üye Girişi
Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği - Son Dakika

Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği

07.02.2022 19:23

Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliğiELAZIĞ Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde kış güzelliği, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği

ELAZIĞ Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde kış güzelliği, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Hazar Gölü, içerisinde bulundurduğu batık şehir ve tavşan adası gibi yapılarla ön plana çıkarken, yüzlerce hayvana da ev sahipliği yapıyor. Yazın plajları ile Antalya sahillerini aratmayan göl, dalış turizminde de ön plana çıkıyor. Dört mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağının eteğinde bulunan tektonik oluşumlu göl, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mavi ve beyazın harmanlandığı görüntüler, drone ile havadan görüntülendi.

Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği
Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği
Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği

YORUMLAR
500

Hazar Gölü, Türkiye, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Doğunun gizli denizi Hazar Gölü'nde kış güzelliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement