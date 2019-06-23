"Doğunun incisi" Van turistleri cezbediyor (1)

CEMAL AŞAN - Tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajıyla bölgenin öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan "doğunun incisi" Van, turistlerin ilgisini çekiyor.Güvenlik güçlerinin doğu illerinde terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlarla sağlanan huzur ve güven ortamı, bölgede turizm sektörünün de gelişmesine önemli katkı sundu.Terör olaylarının sona erdiği, saklı kalan güzelliklerin yeniden keşfedildiği bölgede yürütülen tanıtım çalışmaları, iç turizmde son zamanların en hareketli sezonlarından birinin yaşanmasını sağladı.Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajıyla bölgenin önemli merkezleri arasında bulunan Van'da da turizmciler, huzurun sağlanması ve bölgeye ilginin artmasıyla en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.Tur kapsamında geldikleri Van'da, Urartular'dan bugüne ulaşan kalelerde, Akdamar Kilisesi ve camilerde kadim bir tarihe tanıklık eden binlerce turist, Muradiye Şelalesi'nde serinleyip Van Gölü sahillerinde gün batımını izleyerek günün yorgunluğunu atma imkanı buluyor.Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalini görüntüleyen, renkli gözleri, pamuk gibi tüyleriyle insanları kendine hayran bırakan Van kedilerini seven turistler, yaptıkları alışveriş sayesinde de kent ekonomisine katkı sağlıyor."Huzur ve güven turizme yansıdı"İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine, kadim tarihiyle bölgenin en önemli illerinden Van'da bu yıl yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.Özellikle Ramazan Bayramı tatili boyunca otellerde yer kalmadığını, ziyaretçileri misafirhane ve pansiyonlarda ağırladıklarını belirten Aktuğ, şöyle devam etti:"Bu durum kentteki tüm sektörleri olumlu etkiledi. Önceden rezervasyon yapanlar otellere yerleşti ama yapmayanlar yer bulamadı. Rezervasyonlara göre hazırlıklarımızı yapmıştık ancak yer ayırmayan turistlerin de ilgisi dolayısıyla sıkıntı yaşadık. Ancak tüm imkanlarımızı misafirlerimiz için seferber ettik ve kentimizden memnun kalmalarını sağladık. Esnafımız da bayram süresince iş yerlerini açarak en iyi hizmeti sunmaya çalıştı."Van'a gelen yabancı turistlerin yüzde 90'ının İranlılardan oluştuğunu anlatan Aktuğ, kapı giriş harçlarının artması ve İran ekonomisindeki sıkıntıların, yabancı turist sayısında azalmaya neden olduğunu söyledi.Bu açığı yerli turistle kapattıklarını vurgulayan Aktuğ, şunları kaydetti:"Önceki yıllarda eşit düzeydeydi ancak son dönemlerde Van'a gelen turist sayısında yerliden yana artış var. Bunun en önemli nedeni memleketimizdeki huzur ve güven. Turizmde en önemli faktör kentin güvenilir olması. Kent ne kadar güzel olursa olsun güvenli değilse, insanların kafasında soru işaretleri varsa tercih edilmiyor. Son zamanlarda kentin ve bölgenin huzur ile güveni Türkiye geneline yansıdı. Van'da yapılan etkinlikler, tanıtım çalışmaları ve insanların memnun ayrılması, turizme olumlu katkı sağladı. Fuarlara katıldık, insanlara Van'ı, güzelliklerini anlattık."Aktuğ, "5 aylık verilere bakıldığında, resmi rakamlara göre ilimizde 250 bin turist konakladı. Bunun 162 bini yerli, 68 bini de yabancı. Ancak son zamanlarda sayıları artan rezidanslara, kiralık konutlara gelen turistler kayıt dışı kalıyor. Bunlar da eklendiğinde ilimizi ziyaret eden turist sayısının 350 binleri bulduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı."Bölgenin güzellikleri insanları büyülüyor"Bölgede tur organizasyonları düzenleyen firmanın yönetim kurulu başkanı Engin Pişkin ise binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle Van'ın bölge turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.Kentteki turizmin canlanması için yurt içi ve yurt dışında önemli organizasyonlara katıldıklarını belirten Pişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:"Katıldığımız etkinlik ve fuarlarda Van Gölü havzasını bir bütün olarak pazarlıyoruz. Tur acentelerinin temsilcilerine bölgenin güzelliklerini anlattık ve bunun meyvelerini almaya başladık. Van'daki yoğunluk ekim sonuna kadar devam edecek. Son zamanlarda bölgeye kültür turlarının yoğun yapıldığını gözlemliyoruz. Rezervasyonların durumu da çok güzel. Otellerimizin doluluk oranı yüksek. 4 gün 3 gece süren turlar düzenliyoruz. İnsanlar buraya geldiğinde Van'ın güzellikleri karşısında büyüleniyor. Van'dan çok memnun ayrılıyorlar.""Van her yönüyle çok güzel"Bölge turu kapsamında Van'a gelen Gülden Tacir ise kenti çok beğendiklerini dile getirdi.Yıllar önce de Van'ı ziyaret ettiğini anlatan Tacir, "O zamandan bu yana çok modernleşmiş. Tarihi eserleri harika. Camiler restore edilmiş ve turizme kazandırılmış. Urartular'dan kalan, günümüzde de hala kullanılan eserler bizi çok etkiledi. Bize de bunları korumak düşüyor. Uçan balıkları (inci kefali) gördük. Yaşamak için verdikleri mücadeleye tanıklık ettik. Güzel anılarla kentten ayrılacağız." ifadelerini kullandı.Grupta yer alan diğer turistler de daha önce Van'a gelmedikleri için pişmanlık duyduklarını, bölgenin tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer olduğunu vurguladı.