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Doğunun Sultanları Ağrı Öğretmenler Takımı oldu

6 saat önce

Ağrılı öğretmenlerden oluşan voleybol takımı, Malatya'da düzenlenen Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupasında Doğu Anadolu Bölge birincisi oldu.

Doğunun Sultanları Ağrı Öğretmenler Takımı oldu, System.String[]

Ağrılı öğretmenlerden oluşan voleybol takımı, Malatya'da düzenlenen Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupasında Doğu Anadolu Bölge birincisi oldu.


Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupası" Kadın Voleybol il birinciliği müsabakaları 21-25 Ekim tarihleri arasında Ağrı'da gerçekleştirildi. Turnuvada Ağrı merkez Kadın Voleybol takımı il birincisi olarak Doğu Anadolu Bölge birinciliği müsabakalarına katıldı. 4-7 Kasım tarihleri arasında Malatya'da gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakalarında Voleybol Ağrı Öğretmenler Takımı rakiplerine set vermeden turnuvayı birinci olarak tamamladı. Kadın Voleybol takımı, 18-24 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Doğu Anadolu Bölge birincisi olarak Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupası finallerinde bölgeyi temsil edecek. Türkiye Voleybol Öğretmenler Kupasında Doğu Anadolu Bölge birincisi olan öğretmenleri tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ilimizi en güzel şekilde temsil eden ve bölge birinciliğinden dolayı öğretmenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tekin, Öğretmenler Kupası Kadın Voleybol Türkiye Finalinde öğretmen oyunculara başarılar diledi. - AĞRI

voleybol, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
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