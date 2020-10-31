Doğup büyüdüğü evi uçurtma atölyesine çevirdi, Amerika'da eğitim verecek - Son Dakika

UÇURTMA geleneğini, gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mardinli Zahit Mungan (29), Amerika'daki çocuklara uçurtma eğitimi vermeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar 26 ülkede uçurtma festivallerine katılan Mungan, doğup büyüdüğü evi de atölyeye çevirip çocuklara uçurtma yapma eğitimi veriyor.

Mardinli Zahit Mungan'ın uçurtmaya olan tutkusu, onu Güney Afrika, Malezya, Tayland, Hindistan ve Ukrayna gibi 26 farklı ülkeye sürükledi. Çocukluk yıllarında uçurtmaya ilgi duyan Mungan, 4 kez Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali'ne de öncülük etti. Mardin merkezdeki doğup büyüdüğü tarihi evinde çocuk ve yetişkinlere uçurtma yapmayı Mungan, Amerika'daki çocuklara uçurtma eğitimi vermek için çalışmalara başladı.

'UÇURTMA BENİM İÇİN TAMAMIYLA BİR TUTKU'Uçurtmaya olan tutkusunun çocukluk yaşlarında başladığını anlatan Mungan, "5 yaşından beri uçurtmayla ilgileniyorum ve uçurtmanın peşini hiçbir şekilde bırakmadım. Uçurtma benim için tamamıyla bir tutku ve tamamen bir hayal. Hayal ettiğim uçurtmayı günlerce, aylarca daha sonra onu kağıda çizip bilgisayarda tasarlayıp dikiş makinesiyle dikmek bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Uçurtmalar kaybolup gitmesin diye buradaki çocuklara ve yetişkinlere uçurtma yapmayı öğretiyorum. Mardin'de damlar bir kültürdür ve bu kültür de çocuklar damlara çıkıp uçurtmalar uçuruyor ve bu anılarını hiçbir şekilde unutmuyorlar' dedi.'TÜRKİYE'Yİ UÇURTMA KONUSUNDA TEMSİL EDİYORUM ' Türkiye 'nin birçok şehrinde uçurtma festivallerine öncülük ettiğini söyleyen Mungan, şöyle konuştu: "Sadece Türkiye değil dünyanın her yerinde uçurtma festivallerine gidiyorum ve orada Türkiye'yi uçurtma konusunda temsil ediyorum. Tabii gittiğim festivallerde sadece uçurtma uçurulmuyor. Aynı zamanda oradaki çocuklara da uçurtma yapmayı öğretiyorum. Buradaki kültürel değerlerimizi orada, yurt dışındaki festivallerde tanıtıyorum. Şahmeran uçurtması yaptım. 820 parçadan oluşuyor, tek tek kumaşları kesip diktim."'AMERİKA'YA GİDİP ORADAKİ ÇOCUKLARLA ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ'

Amerika'daki çocuklara uçurtma yapmayı öğretmek ve onlara uçurtma sevgisini aşılamak üzere Amerika El Sanatları Konseyi'nden bir davetiye aldığını ve pandemi sonrası Amerika'ya gideceğini belirten Mungan, "Yakın bir zamanda Amerika El Sanatları Konseyi ile birlikte bir çalışma yaptık. Pandemi süreci bittikten sonra Amerika'ya gidip oradaki çocuklarla atölye çalışması yapacağız" diye konuştu.