Doğup büyüdüğü köye müze yaptırdı, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birini aldı - Son Dakika

Doğup büyüdüğü köye müze yaptırdı, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birini aldı

07.05.2021 12:51
Doğup büyüdüğü köye müze yaptırdı, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birini aldı, System.String[]

En prestijli müzeleri belirleyen Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında, Bayburt'un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazandı.

En prestijli müzeleri belirleyen Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında, Bayburt'un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Avrupa Konseyinin himayesinde müzeciliği geliştirmek, kurumsal ve profesyonel yapılarına katkı sunmak, tanıtmak ve teşvik etmek, özgün müzeleri görünür kılmak amacı ile 1977 yılında kurulan Avrupa Müze Forumu/Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri, etnografya müzeciliğinde yeni bir yaklaşım getiren Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni, 2021 yılı Avrupa'nın finalist müzeleri arasında belirledi.

İş insanı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Beşpınar köyünde 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerinde 2013 yılında kültür evi kurdu. Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet veren mekan, gelişimini büyük ölçüde tamamlayarak 2019 yılında "Resmi Özel Müze" statüsü kazandı. Müze, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yaz döneminde 12 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Kentin en önemli kültür ve turizm noktalarından olan müze, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" kapsamında "2021 Silletto Ödülü"nün sahibi oldu.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, AA muhabirine, müzeyi doğup büyüdüğü topraklara vefa borcunu ödemek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2013 yılında inşa etmeye başladığını söyledi.

Müzenin 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel müze olarak tescillendiğini belirten Yavuz, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin dünyanın en önemli, en saygın ve prestijli ödüllerinden birine sahip olmasından büyük onur duyduk. Köyümüzde inşa ettiğimiz müzenin uluslararası platformda kabul görmesi ve ödül ile taçlandırılması, gerek ülkem adına gerek Bayburt adına, Anadolu toprakları adına bizi büyük bir mutluluğa sevk etti." dedi.

Yavuz, Avrupa Müze Forumu'nun Avrupa'da yılın müzesi ödül sürecinde 6 ana kategoride ödül verdiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu ana kategorilerden birisi olan kültür mirasının taşıyıcılığı, kültür projelerinin başarılı örneklerini ortaya koymak, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamına katkı koymak ve bölgenin refahını ileriye taşıyarak bölge kültürünün dünyaya tanıtılmasında örnek proje olarak tescillendi. ve müzemiz bu kategoride birincilik ödülüyle taçlandırıldı."

Yavuz, müzenin ödül gerekçesinde, bölgenin mimari dokusuyla, kokusuyla, folkloru ve bölge halkıyla entegrasyonuyla, kültürel kökleriyle buluşup o kültürel kökleri bugüne ve geleceğe taşıyan örnek projeler başlığının öne çıktığını aktardı.

"Amatör ruhla başladığımız bir yolculuk profesyonel bir yapıya dönüştü"

Müzenin uluslararası ödülle taçlandırılmasının kentin bir kültür destinasyonu olmasında çok önemli katkı yaptığını ifade eden Yavuz şunları kaydetti:

"Bu ödülü kazanmamızdaki en önemli etkenlerden biri Bayburt halkının, köyümün, Bayburt bürokrasisinin başta Valimiz Cüneyt Epcim'in vermiş oldukları destek, basından gördüğümüz olağanüstü ilgi bizi bu noktaya taşıdı. Danışma kurulumuz, yönetim kurulu üyelerimiz herkes çok olağanüstü gönüllü bir seferberlikle, amatör ruhla başladığımız bir yolculuk profesyonel bir yapıya dönüştü. Bayburt Türkiye'nin kadim topraklarından bir tanesi Dede Korkut'un, Şair Zihni'nin, Ağlar Baba'nın vatanı. Buradaki kadim kültürü ülkemizin ve dünyanın gündemine taşıma misyonuna sahip olmak gerçekten çok büyük bir sorumluluk."

Etnografya Müzesi, Kenan Yavuz, Bayburt, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğup büyüdüğü köye müze yaptırdı, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birini aldı - Son Dakika


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