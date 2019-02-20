Doğup-Büyüdüğü Mahallede Bıyık'a Büyük İlgi

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "Darıca Adayıyla Buluşuyor" etkinliği kapsamında doğup-büyüdüğü ve ikamet ettiği Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşma adeta mini bir mitinge dönüştü

Fatih Merkez Cami altında bulunan salonda gerçekleşen toplantıya katılım yoğun olurken, salon tıklım tıklım doldu. Dışarıda da oldukça kalabalığın olduğu toplantıda Belediye Başkan Adayı Bıyık, kendi mahallesinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

EMEK MAHALLESİNE MÜJDE VERDİ

Kendi doğup büyüdüğü mahalle olan Emek Mahallesi'nin sorunlarını ve taleplerini çok iyi bildiğini ifade eden Bıyık, "Ben 1977 yılında Emek mahallesinde doğdum. 9 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulundum. Mahallemizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Buranın en büyük sorunlarından biri hayvan pazarı. Hayvan pazarını Emek Mahallesi'nden kaldıracağız. Hayvan Pazarı artık burada kurulmayacak. Örnek Cadde uygulaması projelerimizden birini de Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde uygulayacağız. Mahallelerimizde semt konakları yapacağız" dedi.

ULAŞIM ÖNCELİĞİMİZ OLACAK

Darıca'nın en öncelikli sorunlarının başında trafik geliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik çok sıkışık oluyor. Darıca'nın giriş çıkışlarına yeni alternatifler getireceğiz. Tuzla-Bayramoğlu bağlantı yolunu hayata geçireceğiz. Darıcalılar E-5'e çıkmadan Tuzla'ya ulaşacak. Böylece Emek Mahallesi'nde yaşanan trafik yoğunluğu da azalacak. Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Aşıroğlu Köprüsü'nün yanına ikinci köprüyü yapacağız ve oradaki trafik yoğunluğunu da azaltacağız" dedi.

SPORCU FABRİKASINA DÖNÜŞECEK

"Biz kadınlarımızın evde televizyon başında vakit geçirmelerini istemiyoruz" diyen Bıyık, "Enerjilerini farklı alanlarda değerlendirmelerini amaçlıyoruz. El becerileri kurslarının yanı sıra kadınlarımızın sporla daha fazla uğraşmasını sağlamak istiyoruz. Aynı şekilde gençlerimizin de sporla yetişmesini amaçlıyoruz. Spor salonlarımızın fabrika gibi işlemesini sağlayacağız. Uzman spor hocaları eşliğinde tamamen ücretsiz olarak belirli saatlerde kadınlarımızın belirli saatlerde de gençlerimizin ve erkeklerin kullanımına açacağız. Ve her türlü spor dalını Darıcalıların hizmetine sunacağız" diye konuştu.

MİNİK ECRİN'DEN DUYGULANDIRAN ŞİİR

Toplantının sonunda vatandaşların sorularını da yanıtlayan AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, "belediye başkanı olduktan sonra bu tür halk buluşmalarını yaygınlaştıracağını ve halk meclisleri düzenleyeceğini söyledi. Emek mahallesinde büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan Bıyık bir de sürprizle karşılaştı. Emek mahallesinde yaşayan minik Ecrin Kahraman, Muzaffer Bıyık için bestelediği şarkıyı seslendirdi. "Seni Başkan Yapacağız Muzaffer Bıyık Başkan" adlı şarkı büyük beğeni toplarken Bıyık da duygusal anlar yaşadı.