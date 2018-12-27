Son Dakika Haberleri: Doğurduğu Bebeğini Öldürdü, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı

Doğurduğu Bebeğini Öldürdü, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde erkek arkadaşından hamile kalan R.U. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Doğurduğu Bebeğini Öldürdü, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde erkek arkadaşından hamile kalan R.U. (19), ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Cesedi, evde, valizde 2 gün saklayan R.U., susturmak için eliyle ağzını kapatırken bebeğinin ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan fabrika işçisi R.U., kuaför olan erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişkiden hamile kaldı. Ailesinden hamililiğini gizleyen R.U., önceki gün evde doğum yaptı. Ancak bebek yaşamını yitirdi. R.U., bebeğin cesedini iki gün boyunca evde, valizde gizledi. R.U. bugün Çorlu Devlet Hastanesi'ne giderek bebeğinin ölü olarak dünyaya geldiğini söyledi. Doktorlar şüphe üzerine polis ekiplerine haber verdi.

'ÇELİŞKİLİ İFADESİ ELE VERDİ'

Polisin ifadesini aldığı R.U., çelişkili söylemleri üzerine soruşturma başlatıldı. Mahkeme kararıyla evde yapılan incelemede kan örneklerine rastlandı. Polislerin incelemesi sürerken, R.U., erkek arkadaşı Ö.Ö.'den hamile kaldığını, doğum sonrası susturmak için ağzını kapatırken, bebeğinin ölümüne neden olduğunu itiraf etti. 

ANNE HASTANEDE, BABA EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

R.U. hastanede, erkek arkadaşı Ö.Ö. ise evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.U. ve Ö.Ö. ifadelerinin alınması için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:39 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
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