Son Dakika Haberleri: Doğurduğu Bebeğini Öldürdü, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı (2)

Doğurduğu Bebeğini Öldürdü, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı (2)

1 saat önce

ANNE TUTUKLANDITekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.U., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Doğurduğu Bebeğini Öldürdü, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı (2), System.String[]
ANNE TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.U., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Bebeğin babası olduğu öne sürülen erkek arkadaşı Ö.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:10 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çorlu, Anne, Güncel
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