Doğurduğu Bebeğini Öldürdü, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı (2)
1 saat önce
ANNE TUTUKLANDITekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.U., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
ANNE TUTUKLANDI Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.U., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Bebeğin babası olduğu öne sürülen erkek arkadaşı Ö.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:10 Kaynak: DHA
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