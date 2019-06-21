Doğuş Balbay: "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"
1 saat önce
Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay, şampiyonluğa uzandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.
Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
kaptanı Doğuş Balbay
, şampiyonluğa uzandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.
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'yu geçerek şampiyon olan Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyon olduklarını için çok mutlu olduklarını belirten Balbay, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah'a şok şükür, bugünleri gördük, aile olduk. Şampiyonluk kupası kaldırdık. Çok mutluyum, ailem yanımda, sevdiklerim yanımda. Herkese teşekkür ederim. Zor bir seri oldu ama bitti. Kutlama zamanı artık, şampiyonuz" diye konuştu.
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