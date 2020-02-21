Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız - Son Dakika
Son Dakika Spor Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız - Son Dakika Spor

Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız

6 saat önce

"Sert bir maç olacak""Tribünler bize ekstra güç veriyor" "Shane Larkin Türk basketboluna değer katacak" Nesrin AYDIN YALDIZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, -A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli guardı Doğuş Balbay, "Umarım şölen şeklinde güzel bir galibiyet alırız hep beraber kutlarız" dedi.

Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız, System.String[]

"Sert bir maç olacak"

"Tribünler bize ekstra güç veriyor"

"Shane Larkin Türk basketboluna değer katacak"

Nesrin AYDIN YALDIZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, -

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli guardı Doğuş Balbay, "Umarım şölen şeklinde güzel bir galibiyet alırız hep beraber kutlarız" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Ankara'da Hollanda ile mücadele edecek. Milli takımın tecrübeli isimlerinden Doğuş Balbay, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Tecrübeli guard, Hollanda'nın basketbol ekolü olan bir ülke olmadığını belirterek, "Biz onları iyi analiz ettik. Hiç hafife alınacak bir takımda değil. O yüzden ciddiyetle işimizi yapmamız lazım. Kendi seyircimiz önünde hazır bir şekilde çıkıp galip gelmemiz gerekiyor. Umarım antrenmanda uyguladıklarımızı maça yansıtırız diye düşünüyorum. Sert bir maç olacak. Bizim de sert başlamamız lazım. Söylediğim gibi hafife alırsak sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

"TRİBÜNLER BİZE EKSTRA GÜÇ VERİYOR"

Ankara seyircisinin tribünlerdeki yerini alacağını vurgulayan Balbay, "Ankara seyircisi bizi hiç yalnız bırakmıyor, her zaman yanımızdalar. Hiç şüphem yok ki bütün tribünler dolu dolu olacak, coşkuyla bizi destekleyecekler. Bize ekstra güç kuvvet veriyorlar. Umarım şölen şeklinde güzel bir galibiyet alırız hep beraber kutlarız" diye konuştu.

"SHANE LARKİN TÜRK BASKETBOLUNA DEĞER KATACAK"

Anadolu Efes'te beraber mücadele ettiği Shane Larkin'in milli takıma girmesine ilişkin tecrübeli oyuncu şöyle konuştu:  "Shane'in kuşkusuz hepimiz biliyoruz ne kadar iyi bir basketbolcu ne kadar iyi bir kişilik olduğunu. Türk basketboluna değer katacağına şüphemiz yok. O da iyileştiğinde aramızda olacak inşallah. Bence ilerisi için çok parlak çok iyi oldu. Umarım başarılarımızda çok çok katkısı olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doğuş Balbay'ın açıklamaları


Shane Larkin, Doğuş Balbay, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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