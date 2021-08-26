Anadolu Efesli oyuncular yeni sezonu heyecanla bekliyor

Geçtiğimiz sezonu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes, yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdürüyor.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen takım kaptanı Doğuş Balbay ile Rodrigue Beaubois ve Tibor Pleiss, yeni sezonda taraftarlarının desteğiyle yeni başarılar elde etmek istediklerini söyledi.

"Rüya gibi bir sezonu geride bıraktık." ifadelerini kullanan Doğuş Balbay, şu görüşlerini aktardı:

"Haklı bir gurur yaşıyoruz ancak önemli olan bunu sürdürebilmek. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak bizim hedeflerimiz, hayallerimiz her zaman çok yüksek. Umarım bu başarıları tekrarlamak nasip olur. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Yine tüm mücadelemizi gösterip, basketbolseverlere keyifli maçlar izletmek ve müzemize yeni kupalar eklemek istiyoruz. Antrenörlerimizle ve takım arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelmek her zaman çok güzel. Umarım sakatlıksız bir sezon yaşarız. Yüzde 50 kapasiteyle de olsa taraftarlarımızla buluşacak olmak bizi çok motive ediyor. Umarım salgın daha da hafifler ve tribün kapasitemiz artar. Taraftarlarımızı Sinan Erdem Spor Salonu'na bekliyoruz."

Lacivert-beyazlı oyunculardan Rodrigue Beaubois ise açıklamasında, "Geçtiğimiz sezon inanılmazdı. Yaz boyunca bunun mutluluğunu yaşadık ve başarılarımızı kutladık. Şimdi yeni sezon için odaklanma ve hazırlık zamanı. Tabii ki zor bir sezon bizi bekliyor. Ancak bu sezon taraftar gücümüz de olacak. Her zaman olduğu gibi kapalı gişe oynamayı isterdik ama yüzde 50 kapasiteyle de olsa taraftarlarımızla buluşacak olmaktan çok mutluyuz. Onların desteği saha içerisinde bize her zaman çok yardımcı oluyor. Taraftarlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tibor Pleiss da yeni sezon için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Yeni bir yıl olsa da aynı kadroya ve aynı hedeflere sahibiz. Bu sezon taraftarlarımızla buluşacağız ve bir yıldır onları çok özledik. Geçtiğimiz sezon taraftarlarımızla buluşamasak da onların desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bu sezon onlarla birlikte eğlenmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.