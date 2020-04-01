Son Dakika › Ekonomi › Doğuş Çay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL'lik destek - Son Dakika Ekonomi
Doğuş Çay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL'lik destek
6 saat önce
Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu.
Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle yaşanılan sıkıntılı günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılması amacıyla Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kampanya kapsamında Doğuş Çay, 1 milyon TL bağışta bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:20 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı