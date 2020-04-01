Doğuş Çay'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL'lik destek

Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle yaşanılan sıkıntılı günlerin birlik ve dayanışma içinde aşılması amacıyla Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kampanya kapsamında Doğuş Çay, 1 milyon TL bağışta bulundu.