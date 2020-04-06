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Doğuş Gayrimenkul de kapanan dükkanlardan kira almayacak
33 dakika önce
Koronavirüs salgını sebebiyle hizmete kapanan Eczacıbaşı ve İŞ GYO ortaklığındaki Kanyon AVM'nin bu tarihlerde dükkanlardan kira almayacağını bildirmesinin ardından Doğuş Gayrimenkul de benzer bir karara imza attı.
Koronavirüs salgını sebebiyle hizmete kapanan Eczacıbaşı ve İŞ GYO ortaklığındaki Kanyon AVM'nin bu tarihlerde dükkanlardan kira almayacağını bildirmesinin ardından Doğuş Gayrimenkul de benzer bir karara imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:28
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